Fjórir sinueldar á sólar­hring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifa
Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu hefur slökkt í fjórum sinueldum á innan við sólahring. Ekki hefur ringt né snjóað í lengri tíma á höfuðborgarsvæðinu.

„Það er bara búið að vera óvenju þurrt eins og fólk hérna í Reykjavík veit og hérna, það er ekki kominn dropi úr lofti hérna í langan tíma. Gróðurinn er þurr, skrælnar og þá er alltaf hætta á gróðureldum,“ segir Stefán Már Kristinsson, varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, í hádegisfréttum Bylgjunnar.

Klukkan hálf þrjú í gær kviknaði sinueldur á landi Mela á Kjalarnesi. Eldurinn barst í heyrúllur en engin hætta var talin steðja að mannvirkjum. Í nótt kviknaði annar sinueldur í Norðlingaholti og enn annar við Vífilsstaðavatn í Garðabæ um sama leyti.

Sá fjórði kviknaði á Reykjavíkurflugvelli á ellefta tímanum í morgun. 

„Við erum bara að koma úr einum eldi. Það voru reyndar flugvallarstarfsmenn sem náðu að slökkva hann núna en það var minni háttar. En hættan er samt alltaf til staðar,“ segir Stefán.

„Fólk á allavega ekki að henda sígarettustubbunum einhvers staðar út í gras eða í náttúruna og ekki vera kveikja elda eða kveikja í rusli einhvers staðar þar sem hætt er á að það breiðist út. Það segir sig nokkuð sjálft.“

Stefán er bjartsýnn um að það fari að rigna og þá komi ekki upp jafn mörg tilfelli. 

„Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór eða rigning.“

