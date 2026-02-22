Sinueldur við Elliðavatn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 22. febrúar 2026 15:39 Töluverður reykur kemur frá eldinum. Vísir/Brynjar Freyr Sinueldur kviknaði við suðvesturhorn Elliðavatns í Reykjavík rétt eftir klukkan þrjú. Þetta er fimmta útkall slökkviliðsins vegna sinuelds á einum sólarhring. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu var einn dælubíll sendur á vettvang og telja slökkviliðsmennirnir að þeir geti ráðið við eldinn. Annar dælubíll var sendur á vettvang en hans síðar ekki talin þörf á auka mannskap. Alls hefur slökkviliðið farið í fimm útköll á rétt rúmum sólarhring vegna sinuelda víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu. Á svipuðum tíma í gær kom upp eldur á Kjalarnesi og í nótt kviknaði sinueldur bæði í Norðlingaholti og við Vífilsstaðavatn í Garðabæ. Fyrr í dag kviknaði eldur á Reykjavikurflugvelli. Fréttin hefur verið uppfærð. Slökkvilið Kópavogur Mest lesið Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Innlent Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Innlent Maður skotinn til bana við Mar-a-Lago Erlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent Segist ætla senda spítalaskip til Grænlands Erlent Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Innlent Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Innlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Fleiri fréttir „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Rúta full af ferðamönnum fór út af veginum Vísar gagnrýni verkalýðsleiðtoga til föðurhúsanna Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Leitað logandi ljósi eftir nýjum kirkjugarði á Selfossi Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Sinueldar, sjúklingar og skafrenningur Reykur sást á flugvallarsvæðinu Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Þrír sinueldar á innan við sólarhring Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Metfjöldi gesta tvo daga í röð Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Heitur matur í boði á ný Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Framboðslistinn tilbúinn í Fjarðabyggð Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Átta konur eru í slökkviliðum í Árnessýslu Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Lögreglan lokaði fyrir umferð í Hlíðarfjall Fjölgaði í flokknum vikurnar fyrir forvalið Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Kjósa um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps Sjá meira