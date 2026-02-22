Innlent

Sinueldur við Elliða­vatn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Töluverður reykur kemur frá eldinum. Vísir/Brynjar Freyr

Sinueldur kviknaði við suðvesturhorn Elliðavatns í Reykjavík rétt eftir klukkan þrjú. Þetta er fimmta útkall slökkviliðsins vegna sinuelds á einum sólarhring.

Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu var einn dælubíll sendur á vettvang og telja slökkviliðsmennirnir að þeir geti ráðið við eldinn.

Annar dælubíll var sendur á vettvang en hans síðar ekki talin þörf á auka mannskap.

Alls hefur slökkviliðið farið í fimm útköll á rétt rúmum sólarhring vegna sinuelda víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu.

Á svipuðum tíma í gær kom upp eldur á Kjalarnesi og í nótt kviknaði sinueldur bæði í Norðlingaholti og við Vífilsstaðavatn í Garðabæ. Fyrr í dag kviknaði eldur á Reykjavikurflugvelli.

Slökkvilið Kópavogur

