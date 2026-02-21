Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City fullyrti að honum „gæti ekki verið meira sama“ um að baráttan um titilinn í ensku úrvalsdeildinni væri að harðna.
Manchester City á leik til góða og mætir erkifjendunum í Arsenal í apríl. Liðið veit því að ef það vinnur alla leikina sem eftir eru verður það aftur enskur meistari, eftir að Arsenal missti niður forystu og gerði jafntefli við Wolves í miðri viku.
Bilið er nú komið niður í fimm stig en þegar Guardiola var spurður hvort hann teldi að City ætti nú betri möguleika en fyrir nokkrum mánuðum fullyrti hann að eina áherslan væri á heimaleikinn gegn Newcastle á laugardag.
„Ég veit ekki hvað mun gerast í næstu tólf leikjum. Ég hef ekki rætt það í eina sekúndu við leikmenn mína. Í gær, daginn þar áður, bara Newcastle, Newcastle og Newcastle,“ sagði Guardiola.
„Ég talaði ekki um stöðuna í deildinni, ég talaði ekki um sætið. Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni. Ef þú spyrð mig þessarar spurningar þegar tveir eða þrír leikir eru eftir, þá skal ég svara þér,“ sagði Guardiola.
„Það eru tólf leikir eftir, það er heil eilífð. Það eina sem ég veit fyrir víst er að margt mun gerast,“ sagði Guardiola.
Guardiola vísaði einnig á bug þeirri fullyrðingu að reynsla liðsins af því að vinna titla myndi skipta sköpum og bætti við: „Sjötíu prósent leikmannanna eru nýir svo þeir hafa ekki reynslu af því að takast á við svona aðstæður.“
City fékk sjaldgæft frí í miðri viku og Guardiola viðurkenndi að liðið hefði verið úrvinda fyrir leikinn í enska bikarnum gegn Salford um síðustu helgi.
„Það mikilvægasta er að leikmennirnir séu endurnærðir,“ sagði hann. „Við höfum átt marga mánuði með fáum frídögum. Ég þarf ekki að hlaupa einn metra svo fyrir mig er það ekkert vandamál, eftir einn eða tvo daga sef ég vel, það er nóg. Leikmennirnir hafa æft vel síðustu tvo daga,“ sagði Guardiola.
Erling Haaland er væntanlegur aftur í hópinn og Savinho er einnig klár í slaginn eftir að hafa ekki spilað síðan í byrjun janúar vegna meiðsla í læri, en kantmaðurinn Jérémy Doku er enn frá keppni.
Einn af lykilmönnum City síðasta mánuðinn hefur verið Antoine Semenyo, sem hefur fallið óaðfinnanlega inn í liðið eftir komu sína frá Bournemouth.
Guardiola hefur verið himinlifandi með frammistöðu framherjans og sagði: „Það snýst ekki bara um að skora mikið af mörkum hjá þeim sem spila framarlega.“
„Fjölhæfnin, hann getur spilað í öllum þremur stöðunum, við vissum það, og hjá Bournemouth eru þeir einstakir í takti og varnarlega, svo hann hefur það í sínu DNA. Áhrifin hafa verið virkilega góð,“ sagði Guardiola.