Bein út­sending: Trump tjáir sig um tolladóminn

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Trump lét blaðamenn bíða eftir sér í að minnsta kosti hálftíma eftir að fundurinn átti að hefjast.
Donald Trump Bandaríkjaforseti kemur fram á blaðamannafundi í kvöld eftir að Hæstiréttur Bandaríkjanna felldi úr gildi stóran hluta þeirra tolla sem hann hefur lagt á innfluttar vörur síðasta árið. 

Niðurstaðan er meiriháttar áfall fyrir Trump en hann hefur beitt tollum, og hótunum um að beita ríki þeim, í gríð og erg frá því að hann tók aftur við sem forseti í fyrra. Þeir tollar sem byggja á neyðarlögum eru taldir ólöglegir.

Streymi af fundinum má sjá hér að neðan en fréttin verður uppfærð eftir því sem fundinum vindur fram. 

Trump hóf fundinn á að segja að niðurstaða Hæstaréttar væru djúp vonbrigði. Hann skammist sín fyrir hönd nokkurra meðlima réttarins fyrir að þora ekki að gera það sem rétt reynist. 

Fréttin er í vinnslu.

Donald Trump Bandaríkin Skattar, tollar og gjöld

