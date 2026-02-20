Donald Trump Bandaríkjaforseti kemur fram á blaðamannafundi í kvöld eftir að Hæstiréttur Bandaríkjanna felldi úr gildi stóran hluta þeirra tolla sem hann hefur lagt á innfluttar vörur síðasta árið.
Niðurstaðan er meiriháttar áfall fyrir Trump en hann hefur beitt tollum, og hótunum um að beita ríki þeim, í gríð og erg frá því að hann tók aftur við sem forseti í fyrra. Þeir tollar sem byggja á neyðarlögum eru taldir ólöglegir.
Trump hóf fundinn á að segja að niðurstaða Hæstaréttar væru djúp vonbrigði. Hann skammist sín fyrir hönd nokkurra meðlima réttarins fyrir að þora ekki að gera það sem rétt reynist.
