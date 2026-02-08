Prinsinn fyrrverandi deildi trúnaðarupplýsingum með Epstein Lovísa Arnardóttir skrifar 8. febrúar 2026 21:26 Prinsinn fyrrverandi og Epstein. Vísír/EPA og AP Andrew Mountbatten-Windsor, fyrrverandi Bretaprins og yngri bróðir Karls Bretakonungs, virðist hafa vísvitandi deilt trúnaðarupplýsingum með Jeffrey Epstein úr opinberu starfi sínu sem viðskiptasendiherra árin 2010 og 2011. Það kemur fram í nýjustu Epstein-skjölunum. Fjallað er um málið á vef BBC. Þar kemur fram að tölvupóstar úr Epstein-skjölunum sem voru birt nýlega sýni að prinsinn fyrrverandi deildi skýrslum með Epstein um heimsóknir sínar sem viðskiptasendiherra til Singapúr, Hong Kong og Víetnam auk þess sem hann deildi með honum trúnaðarupplýsingum um fjárfestingartækifæri. Í frétt BBC segir að viðskiptasendiherrum beri að gæta trúnaðar um viðkvæmar upplýsingar sem geti varðað viðskipti eða stjórnmál sem snerti opinberar heimsóknir þeirra. Samkvæmt BBC höfðu þau samband við Andrew, eða Andrés eins og hann hefur verið kallaður á Íslandi, en hann hefur ekki svarað fyrirspurnum fjölmiðilsins. Andrés hefur statt og stöðugt þvertekið fyrir að hafa gert nokkuð rangt af sér og vísað til þess að það eitt og sér að vera nefndur í skjölunum þýði ekki að hann hafi gert nokkuð rangt af sér. Í frétt BBC segir að í tölvupóstum sem Andrés hafi sent Eptein 7. Október árið 2010 hafi hann fjallað um væntanlegar opinberar ferðir sínar sem viðskiptasendiherra til Singapúr, Víetnam, Shenzhen í Kína og Hong Kong, þar sem viðskiptafélagar Epsteins voru í fylgd með honum. Eftir ferðina, þann 30. nóvember, virðist hann svo hafa áframsent opinberar skýrslur um þessar heimsóknir, sem þáverandi sérstakur aðstoðarmaður hans, Amit Patel, sendi honum, til Epsteins, fimm mínútum eftir að hafa fengið þær. Sagðist síðast hafa hitt hann í desember 2010 Í viðtali við BBC Newsnight árið 2019 sagði Andrés að hann hefði síðast hitt Epstein í desember árið 2010 til að binda enda á vináttu þeirra. Í skjölunum megi sjá að á aðfangadag það sama ár hafi hann sent Epstein tölvupóst með trúnaðarupplýsingum um fjárfestingartækifæri í Afganistan, sem breski herinn hafði umsjón með á þeim tíma. Á þessum tíma var Epstein þegar dæmdur kynferðisbrotamaður. Í frétt BBC er haft eftir Sir Vince Cable, sem þá var viðskiptaráðherra, að hann hafi ekki heyrt af þessu áður eða vitað að Andrés hefði deilt upplýsingunum með Epstein. Í frétt BBC segir að Andrés hafi svo í öðrum tölvupósti, dagsettum 9. febrúar 2011, stungið upp á því að Epstein gæti fjárfest í einkafjárfestingarfyrirtæki sem hann heimsótti viku áður. Andrés hefur verið undir smásjá í mörg ár vegna fyrri vináttu sinnar við Epstein. Hann var sviptur konunglegum titlum sínum í október á síðasta ári í kjölfar ásakana um kynferðisofbeldi og vegna tengsla hans við Epstein. Eitt fórnarlamba Epstein Virginia Guiffre hefur sakað prinsinn um að hafa brotið á sér þegar hún var á táningsaldri. Hann hefur ávallt neitað sök. Fyrr í febrúar flutti hann frá heimili sínu í Windsor til Sandringham-setursins í Norfolk. Í breskum götublöðum var svo fullyrt í dag að Andrési hafi verið hent út af heimili sínu á miðnætti í vikunni og gert að flytja í annað húsnæði á vegum konungshallarinnar. Þetta fullyrða bresk götublöð en flutningarnir eru sagðir hafa átt sér stað aðfaranótt mánudagsins. Bretland Mál Jeffrey Epstein Mál Andrésar prins Kynferðisofbeldi Tengdar fréttir Nánasti ráðgjafi Starmers segir af sér Morgan McSweeney hefur sagt af sér sem starfsmannastjóri Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands. Hann kveðst hafa spilað stórt hlutverk í aðdraganda skipan Peter Mandelson sem sendiherra Breta í Bandaríkjunum. 8. febrúar 2026 16:00 Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum „Við skiljum þau sterku viðbrögð sem fólk hefur sýnt vegna þess sem fram hefur komið síðustu daga.“ Svona hefst ný yfirlýsing frá norsku konungsfjölskyldunni en styr hefur staðið um krónprinsessuna Mette-Marit eftir að skjöl vörpuðu ljósi á samskipti hennar við Jeffrey Epstein eftir að hann varð dæmdur fyrir kynferðisafbrot. 6. febrúar 2026 21:32 Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Thorbjørn Jagland, fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, er til rannsóknar hjá norsku efnahagslögreglunni vegna gruns um spillingu þar sem Epstein-skjölin hafa varpað nýju ljósi á samband hans við kynferðisafbrotamanninn Jeffrey Epstein. 5. febrúar 2026 22:43 Mest lesið Féll í Jökulsárlón Innlent Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Innlent Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur Innlent Fara í aðgerðir fáist ekki svör Innlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Handtekinn vegna stunguárásarinnar Innlent Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Innlent Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Innlent Fleiri fréttir Prinsinn fyrrverandi deildi trúnaðarupplýsingum með Epstein Kviknaði í minnisvarða um fórnarlömb eldsvoðans Nánasti ráðgjafi Starmers segir af sér Japanir halda í kjörklefana Bandaríkjamenn vilji að stríðinu verði lokið í júní Birtu ekki baulið Segist ekki hafa gert mistök við birtingu myndbandsins Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum Íslendingarnir næstum lent í stórslysi vegna alvarlegra mistaka Höfnuðu kröfum Bandaríkjamanna Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Neytandi njósnakláms varð fórnarlamb Tugir látnir eftir sprengjuárás í Islamabad Flúði fílahjörð í kjaftinn á krókódíl Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Hik komið á lýtalækna í kjölfar bótadóms vegna kynleiðréttingar Rússar í vandræðum með netið í Úkraínu Umferðin í klessu vegna mikillar snjókomu í Danmörku Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Bandaríkjamenn og Rússar taka upp formleg samskipti á ný Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Segir 55 þúsund hermenn fallna en margra sé saknað Vara við uppgangi Íslamska ríkisins Sjónvarpskona biður mannræningja um sönnun þess að móðir hennar lifi enn Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Vildi ekki hitta miðvinstriþingmenn í heimsókn til Washington Sendi Trump tóninn vegna Taívan Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Sjá meira