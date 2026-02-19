„Þegar ég lít til baka veit ég ekki hvað ég var að hugsa“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. febrúar 2026 23:32 Ange Postecoglou var rekinn af tveimur enskum úrvalsdeildarfélögum á nokkrum mánuðum. Getty/Neal Simpson Ange Postecoglou hefur viðurkennt að hann sjái eftir því að hafa tekið við stjórastöðunni hjá Nottingham Forest á þessu tímabili og telur að það hafi verið of snemmt eftir að hann yfirgaf Tottenham Hotspur. Postecoglou var rekinn frá Spurs síðasta sumar þrátt fyrir að hafa bundið enda á sautján ára titlaþurrð félagsins með því að vinna Evrópudeildina aðeins vikum áður. Hann hlaut síðan sömu örlög, en í þetta sinn af hendi eigandans Evangelos Marinakis hjá Forest, þar sem honum var sagt upp eftir 39 daga sigurlausa hrinu fyrr á tímabilinu. Í hlaðvarpsþættinum The Overlap opnaði Postecoglou sig um ákvörðunina að taka við starfinu á City Ground og hvernig hún kom á röngum tíma. Allt var honum að kenna „Allt ástandið hjá Forest var mér að kenna. Ég held að þetta hafi verið dæmi um að maður eigi að fara varlega í óskir sínar,“ sagði Postecoglou. „Það var slæm ákvörðun hjá mér að fara þangað og ég verð að axla ábyrgð á því. Það þýðir ekkert að kenna tímasetningu eða aðstæðum um – ég hefði aldrei átt að fara. Það var of snemma eftir Tottenham. Ég var ráðvilltur „Ég kom inn á tíma þegar þeir voru vanir að gera hlutina á ákveðinn hátt, og þótt ég hafi alltaf ætlað að gera hlutina öðruvísi verð ég að taka það á mig. Þetta voru mín mistök. Það er sök einskis annars. Þetta var í fyrsta skipti í rúm 20 ár sem ég var ekki að vinna og ég var ráðvilltur. Á undirbúningstímabilinu ertu venjulega upptekinn – leikmannakaup, undirbúningstímabil, hugurinn er alltaf á fullu. Í þetta skiptið var ég það ekki og mér fannst ég ráðvilltur,“ sagði Postecoglou. Forest hefur síðan ráðið tvo nýja stjóra, þar sem Vitor Pereira tók við af Sean Dyche og varð fjórði fastráðni stjóri félagsins á tímabilinu, sem er met í ensku úrvalsdeildinni. Í þessari stjórahringekju er Forest aðeins þremur stigum fyrir ofan fallsæti, sem er veruleg undirframmistaða miðað við gæði leikmannahópsins, og Postecoglou talaði um óvissuna sem hann gekk inn í. Vildu ekki það sem ég hafði upp á að bjóða „Yfirleitt þegar maður fer til félags vilja þeir breytingar. En raunin er sú að ég held að þeir hafi í raun ekki viljað það sem ég hafði upp á að bjóða. Ég held meira að segja að þeir hafi ekki viljað taka viðtal við mig. Eitthvað hlýtur að hafa gerst á bak við tjöldin, því eftir síðasta tímabil hefðu þeir venjulega aldrei komið til mín,“ sagði Postecoglou. „Þannig að maður gengur ekki inn í venjulegt umhverfi þar sem allir vilja breytingar. Ég sá hóp leikmanna og hugsaði, ég get snúið þessu við fljótt. En herfræðilega séð hefði þetta aldrei gengið upp. Þegar við byrjuðum að spila keppnisleiki náðum við aldrei takti. Það er engin furða að stuðningsmennirnir hafi aldrei tengst mér. Jafnvel leikmennirnir voru svolítið fjarlægir,“ sagði Postecoglou. Postecoglou var að lokum rekinn frá Forest aðeins nítján mínútum eftir fjórða tapið í röð gegn Chelsea og telur að hann hefði átt að eiga „ítarlegri viðræður“ áður en hann tók við starfinu. Blindaði mig fyrir raunveruleikanum „Að lokum verð ég að axla ábyrgð. Ég tók ákvörðun byggða á því að vera atvinnulaus og sjá hóp leikmanna sem ég taldi mig geta bætt. Það blindaði mig fyrir raunveruleikanum – þetta hefði aldrei gengið til lengdar. Jafnvel þótt ég hefði unnið nokkra leiki hefði það ekki enst,“ bætti Postecoglou við. „Og eigandinn [Marinakis] vill bara vinna – hvernig sem það gerist. Þú getur sagt það sem þú vilt um hann, en þeir væru líklega ekki einu sinni í úrvalsdeildinni án hans. En hann vill árangur strax. En allir stjórar þurfa að ganga í gegnum erfiða tíma. Þannig lærir maður á fólk – leikmenn, starfsfólk, stuðningsmenn. Maður þarf að lifa það af. Hjá Spurs gerðum við það. Við gengum í gegnum erfiða tímabilið og fengum laun erfiðisins. Ég hafði þessa leikmenn í lófa mér eftir það,“ sagði Postecoglou. „Þegar ég lít til baka veit ég ekki hvað ég var að hugsa. Ég hefði átt að eiga ítarlegri viðræður áður en ég tók við starfinu. En ég hef alltaf verið þannig týpa að segja: Komið mér þarna inn og ég skal sýna ykkur,“ sagði Postecoglou. 