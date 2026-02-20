Liam Rosenior, knattspyrnustjóri Chelsea, ræddi kynþáttafordóma í fótbolta á blaðamannafundi sínum en hann var spurður út í atvikið þegar Vinicius Junior, leikmaður Real Madrid, varð fyrir meintu kynþáttaníði í Meistaradeildinni í vikunni og hann gaf afdráttarlaust svar.
„Hver sá sem er fundinn sekur um kynþáttaníð á ekki heima í íþróttinni,“ sagði Liam Rosenior. Hann talar af eigin reynslu og bætir við: „Þegar þú ert dæmdur fyrir eitthvað sem þú ert stoltur af, þá er það það versta sem þú getur ímyndað þér,“ sagði Rosenior.
Þó að stjóri Chelsea hafi ekki viljað tjá sig ítarlega á meðan atvikið er í rannsókn segir hann: „Þegar þú sérð leikmann jafn miður sín og Vinicius Junior var, þá er yfirleitt ástæða fyrir því,“ sagði Rosenior.
Leikur Benfica og Real Madrid var stöðvaður í tíu mínútur og Vinicius Junior var þá sestur á varamannabekkinn og sakaði leikmann Benfica um að kalla sig apa.
„Þetta er sorglegt. Það þarf alltaf að skoða samhengið. Það sem ég vil segja er að hvers kyns kynþáttafordómar í samfélaginu, ekki bara í fótbolta, eru óásættanlegir. Ég get ekki tjáð mig um atvik sem er í rannsókn. Ég mun ekki tjá mig um það atvik. Það sem ég vil segja er að þegar þú sérð leikmann jafn miður sín og Vinicius Jr. var, þá er hann yfirleitt miður sín af ástæðu,“ sagði Rosenior.
„Ég hef sjálfur orðið fyrir kynþáttaníði. Ég þekki fólk sem hefur lent í því og það sem fólk þarf að skilja er að þegar þú ert dæmdur fyrir eitthvað sem þú ættir að vera stoltur af, þá er það það versta sem til er. Ef einhver leikmaður, þjálfari eða stjóri er fundinn sekur um kynþáttafordóma, þá á hann ekki heima í íþróttinni. Svo einfalt er það,“ sagði Rosenior.
Hann var spurður út í það sem hann teldi að þyrfti að breytast.
„Margt, þetta er mjög flókin staða þegar rætt er um kynþátt eða kyn. Það er margt sem þarf að breytast í samfélaginu. Mér býður við þessu, satt best að segja. Ég held að umræðan sé víðtækari en bara fótbolti. Ég held að það þurfi að vera meiri ábyrgð á þessum hlutum sem þarf að uppræta,“ sagði Rosenior.
„Það er mikil sundrung. Það er mikið af fólki í fjölmiðlum sem hefur fyrir fram gefnar hugmyndir um fólk eða hvernig það hagar sér eða hver það er, byggt á kynhneigð þess, frá hvaða landi það kemur frá, hvaða trúarbrögðum það tilheyrir, hvaða húðlit það hefur,“ sagði Rosenior.
„Ég held að umræðan sé víðtækari en bara fótbolti. Ég held að fólk ætti að bera mun meiri ábyrgð en það gerir núna, hvað varðar samfélagsmiðla, hvað varðar fjölmiðla, til að tryggja að þessir hlutir séu upprættir því allir ættu að vera dæmdir jafnt út frá innræti sínu,“ sagði Rosenior.