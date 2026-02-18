Enski boltinn

„Mjög erfitt að sætta sig við þetta“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mikel Arteta veltir hlutunum fyrir sér á hliðarlínunni í kvöld.
Mikel Arteta veltir hlutunum fyrir sér á hliðarlínunni í kvöld. Getty/Simon Stacpoole

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, sá sína menn missa frá sér tvö stig í öðrum leiknum í röð og gefa Manchester City tækifæri á að minnka forskot þeirra enn frekar á toppi ensku úrvalsdeildarinnar.

Arsenal komst í 2-0 á móti botnliði Úlfanna en fékk á sig tvö mörk þarf af jöfnunarmarkinu í uppbótartíma. 2-2 jafntefli er gríðarlegt áfall fyrir toppliðið.

„Það er mjög erfitt að sætta sig við þetta. Í seinni hálfleik spiluðum við ekki eins og við áttum að gera og eins og krafist er til að vinna leik í ensku úrvalsdeildinni. Það er betra að dæma það ekki, við erum öll of niðurbrotin yfir þessu. Maður verður að taka þessu höggi því við eigum það skilið,“ sagði Mikel Arteta við Sky Sports.

„Það er mjög auðvelt í geðshræringu að segja hluti sem geta skaðað liðið. Allir vilja gera sitt besta. Maður verður að ganga í gegnum erfiða tíma. Í dag, á síðustu stundu, fengum við að gjalda fyrir það. Við verðum að gera grundvallaratriðin mun betur en við höfum gert,“ sagði Arteta.

„Í dag verðum við að sætta okkur við þetta. Við verðum að vera gagnrýnin á okkur sjálf því þetta var ekki nógu gott. Í deildinni er raunveruleikinn sá að við höfum ekki verið stöðugir síðustu mánuði. Maður verður að standa upp. Þegar maður lendir í erfiðleikum verðum við að sýna hversu mikið við viljum þetta og hversu góð við erum. Við verðum að standa upp,“ sagði Arteta.

Enski boltinn Arsenal FC

Tengdar fréttir

„Okkur var refsað fyrir það“

Bukayo Saka var niðurlútur og vonbrigðin uppmáluð þegar hann mætti í viðtal eftir 2-2 jafntefli Arsenal á móti botnliði Úlfanna í kvöld.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið