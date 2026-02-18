„Mjög erfitt að sætta sig við þetta“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. febrúar 2026 22:55 Mikel Arteta veltir hlutunum fyrir sér á hliðarlínunni í kvöld. Getty/Simon Stacpoole Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, sá sína menn missa frá sér tvö stig í öðrum leiknum í röð og gefa Manchester City tækifæri á að minnka forskot þeirra enn frekar á toppi ensku úrvalsdeildarinnar. Arsenal komst í 2-0 á móti botnliði Úlfanna en fékk á sig tvö mörk þarf af jöfnunarmarkinu í uppbótartíma. 2-2 jafntefli er gríðarlegt áfall fyrir toppliðið. „Það er mjög erfitt að sætta sig við þetta. Í seinni hálfleik spiluðum við ekki eins og við áttum að gera og eins og krafist er til að vinna leik í ensku úrvalsdeildinni. Það er betra að dæma það ekki, við erum öll of niðurbrotin yfir þessu. Maður verður að taka þessu höggi því við eigum það skilið,“ sagði Mikel Arteta við Sky Sports. „Það er mjög auðvelt í geðshræringu að segja hluti sem geta skaðað liðið. Allir vilja gera sitt besta. Maður verður að ganga í gegnum erfiða tíma. Í dag, á síðustu stundu, fengum við að gjalda fyrir það. Við verðum að gera grundvallaratriðin mun betur en við höfum gert,“ sagði Arteta. „Í dag verðum við að sætta okkur við þetta. Við verðum að vera gagnrýnin á okkur sjálf því þetta var ekki nógu gott. Í deildinni er raunveruleikinn sá að við höfum ekki verið stöðugir síðustu mánuði. Maður verður að standa upp. Þegar maður lendir í erfiðleikum verðum við að sýna hversu mikið við viljum þetta og hversu góð við erum. Við verðum að standa upp,“ sagði Arteta. Enski boltinn Arsenal FC Tengdar fréttir „Okkur var refsað fyrir það“ Bukayo Saka var niðurlútur og vonbrigðin uppmáluð þegar hann mætti í viðtal eftir 2-2 jafntefli Arsenal á móti botnliði Úlfanna í kvöld. 18. febrúar 2026 22:46 Mest lesið Skíðasambandinu fannst Halldór of slæm fyrirmynd Sport Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Fótbolti Stækkaði typpi skíðastökkvara Sport Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Enski boltinn Undir pressu vegna tengsla við Epstein: „Ég get ekki rekið hann“ Sport Hélt að hundurinn sem hljóp inn á brautina væri úlfur Sport Þurfti að flauta af æfingar áður en hann slasaði menn Körfubolti Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Íslenski boltinn Fær um þrjátíu milljónir í sárabætur frá ríkasta manni Úkraínu Sport Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Fótbolti Fleiri fréttir „Mjög erfitt að sætta sig við þetta“ „Okkur var refsað fyrir það“ Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Saka verður sá launahæsti Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Heldur ævintýri Rooney og lærisveina hans í Macclesfield áfram í kvöld? Kemur til varnar liðsfélaga sínum hjá Liverpool Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Úrvalsdeildarliðin áfram í 16-liða úrslit Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Perri varði víti og Leeds áfram Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Sjá meira