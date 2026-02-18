Þrýsta á Alþjóðaorkumálastofunina að hætta við orkuskipti Kjartan Kjartansson skrifar 18. febrúar 2026 11:14 Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna, á fundi ráðherra hjá Alþjóðaorkumálastofuninni í París í dag. Vísir/EPA Bandaríkjastjórn hótar því að yfirgefa Alþjóðaorkumálastofunina ef hún fellur ekki frá tali um orkuskipti. Kolefnishlutleysi muni aldrei nást. Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna, ítrekaði hótanir um að Bandaríkin segi skilið við Alþjóðaorkumálastofunina vendi hún ekki kvæði sínu í kross um orkuskipti á ráðstefnu í París í gær. „Ef stór hluti af stofnunum sem halda utan um gögn helga sig þessum draumórum vinstrimanna þá brenglar það bara erindi þeirra,“ hefur dagblaðið Politico eftir Wright. Sakaði hann Alþjóðaorkumálastofnina um að haga sér eins og „loftslagshagsmunasamtök“. Þess í stað ætti hún að einbeita sér að „orkuöryggi“ eins og bandarísk stjórnvöld skilgreina það. Hafa þegar tekið tillit til jarðefnaáherslu Bandaríkjamanna Alþjóðaorkumálastofnunin tekur meðal annars saman gögn um orkubúskap heimsins og framgang orkuskipta til þess að bregðast við hnattrænni hlýnun. Loftslagsbreytingar eru fyrst og fremst knúnar áfram af bruna jarðefnaeldsneytis til orkuframleiðslu. „Við þurfum ekki á sviðsmynd um kolefnishlutleysi að halda, það er fáránlegt, hún verður aldrei að veruleika,“ sagði bandaríski orkumálaráðherrann. Mannkynið þarf að hætta losun gróðurhúsalofttegunda alfarið til þess að stöðva hnattræna hlýnun. Hún nemur þegar meira en gráðu borið saman við viðmiðunartímabil fyrir iðnbyltingu. Verði ekki dregið úr núverandi losun gæti hlýnunin náð yfir þremur gráðum fyrir lok aldarinnar með gríðarlegum afleiðingum fyrir samfélög manna og vistkerfi jarðar. Politico segir að Alþjóðaorkumálastofunin hafi nú þegar brugðist við áherslu Bandaríkjastjórnar á jarðefnaeldsneyti. Í nýjustu skýrslum hennar hafi hún aftur tekið upp sviðsmyndir um þróun orkusamsetningar ríkja heims sem byggjast á óbreyttu ástandi. Í stað þess að reikna með því að olíunotkun nái hámarki á næsta áratug gerir hún nú ráð fyrir að eftirspurnin aukist fram að miðri öldinni. Bandaríkin Orkumál Orkuskipti Jarðefnaeldsneyti Sameinuðu þjóðirnar Donald Trump Mest lesið Árásarmaðurinn á blótinu með langan brotaferil á bakinu Innlent Loka sundlaugum fram yfir helgi vegna kuldans Innlent Eigi að „brenna barnaverndarkerfið til grunna og byrja aftur“ Innlent Snjókoman náði ekki yfir Hellisheiðina Veður „Þetta hefði ekki þurft að fara svona“ Innlent Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Erlent Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Erlent Engin breyting þó veðmálakóngur sé einn eftir Innlent Ekki viss um að hægt sé að lappa upp á samband Evrópu og Bandaríkjanna Innlent Hvítt í kortunum og snjómokstursteymið í startholunum Innlent Fleiri fréttir Reyna aftur á morgun Ákærður fyrir að skilja kærustuna eftir á fjallinu Yfir þúsund grunaðir barnaníðingar handteknir í hverjum mánuði Segir Trump setja ósanngjarnan þrýsting á Úkraínu Viðræður gengu ágætlega en ekkert fast í hendi Friðrik leggur land undir fót til að stappa stálinu í Grænlendinga Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Bandarískir hermenn í Nígeríu Colbert bannað að birta viðtal við Demókrata Skutu eldflaugum á Hormuz-sund þegar viðræður hófust Reyna að stöðva ein átök og koma í veg fyrir önnur Mannréttindafrömuðurinn Jesse Jackson látinn Gamall sófi og múrsteinar komu upp um barnaníðing Viðræður Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í Genf „Ég vil bara að þetta sé sanngjarnt. Að komið sé eins fram við alla“ Seldi Pokémon-spjald á yfir tvo milljarða Talinn hafa selt eiginkonuna til yfir 120 kaupenda í Pelicot-máli Svíþjóðar Fluttu kjarnakljúf með flugvél í fyrsta sinn „Einræðisherrann“ aðstoðaði við handtöku eftirlýsta ólympíufarans Ætla einnig að draga úr vopnakaupum frá Bandaríkjunum „Þú stöðvar Pútín ekki með kossum og blómum“ Manntjón meðal almennings í Úkraínu jókst um 26 prósent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Fríska upp á kjarnorkumannvirki í laumi Drápu þúsundir í „fordæmalausri“ ofbeldisöldu Obama um apamyndbandið: Ákveðin „trúðasýning“ og skortur á sómakennd Telur Trump enn girnast Grænland Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Eitrað fyrir Navalní með froskaeitri „Því sterkari sem við erum, því raunhæfari verður friður“ Sjá meira