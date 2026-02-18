Erlent

Þrýsta á Alþjóða­orkumála­stofunina að hætta við orku­skipti

Kjartan Kjartansson skrifar
Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna, á fundi ráðherra hjá Alþjóðaorkumálastofuninni í París í dag.
Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna, á fundi ráðherra hjá Alþjóðaorkumálastofuninni í París í dag. Vísir/EPA

Bandaríkjastjórn hótar því að yfirgefa Alþjóðaorkumálastofunina ef hún fellur ekki frá tali um orkuskipti. Kolefnishlutleysi muni aldrei nást.

Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna, ítrekaði hótanir um að Bandaríkin segi skilið við Alþjóðaorkumálastofunina vendi hún ekki kvæði sínu í kross um orkuskipti á ráðstefnu í París í gær.

„Ef stór hluti af stofnunum sem halda utan um gögn helga sig þessum draumórum vinstrimanna þá brenglar það bara erindi þeirra,“ hefur dagblaðið Politico eftir Wright.

Sakaði hann Alþjóðaorkumálastofnina um að haga sér eins og „loftslagshagsmunasamtök“. Þess í stað ætti hún að einbeita sér að „orkuöryggi“ eins og bandarísk stjórnvöld skilgreina það.

Hafa þegar tekið tillit til jarðefnaáherslu Bandaríkjamanna

Alþjóðaorkumálastofnunin tekur meðal annars saman gögn um orkubúskap heimsins og framgang orkuskipta til þess að bregðast við hnattrænni hlýnun. Loftslagsbreytingar eru fyrst og fremst knúnar áfram af bruna jarðefnaeldsneytis til orkuframleiðslu.

„Við þurfum ekki á sviðsmynd um kolefnishlutleysi að halda, það er fáránlegt, hún verður aldrei að veruleika,“ sagði bandaríski orkumálaráðherrann.

Mannkynið þarf að hætta losun gróðurhúsalofttegunda alfarið til þess að stöðva hnattræna hlýnun. Hún nemur þegar meira en gráðu borið saman við viðmiðunartímabil fyrir iðnbyltingu. Verði ekki dregið úr núverandi losun gæti hlýnunin náð yfir þremur gráðum fyrir lok aldarinnar með gríðarlegum afleiðingum fyrir samfélög manna og vistkerfi jarðar.

Politico segir að Alþjóðaorkumálastofunin hafi nú þegar brugðist við áherslu Bandaríkjastjórnar á jarðefnaeldsneyti. Í nýjustu skýrslum hennar hafi hún aftur tekið upp sviðsmyndir um þróun orkusamsetningar ríkja heims sem byggjast á óbreyttu ástandi. Í stað þess að reikna með því að olíunotkun nái hámarki á næsta áratug gerir hún nú ráð fyrir að eftirspurnin aukist fram að miðri öldinni.

