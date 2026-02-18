Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Arsenal missti niður tveggja marka for­skot í jafn­tefli við botnliðið

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Varnarmenn Arsenal svekkja sig eftir jöfnunarmarkið í kvöld. Gabriel er öskureiður en hinir afar niðurleitir.
Varnarmenn Arsenal svekkja sig eftir jöfnunarmarkið í kvöld. Gabriel er öskureiður en hinir afar niðurleitir. Getty/James Gill

Arsenal mistókst að ná sjö stiga forskoti á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í kvöld eftir 2-2 jafntefli á móti neðsta liði deildarinnar.

Arsenal komst í 2-0 í leiknum en það dugði ekki til því baráttuglaðir Úlfarnir náðu að jafna metin. Jöfnunarmarkið var sjálfsmark Riccardo Calafiori á fjórðu mínútu uppbótartímans.

Arsenal er þar með búið að tapa fjórum stigum í síðustu tveimur deildarleikjum sínum og er að gefa Manchester City dauðafæri á að vinna enn frekar á forskoti þeirra á toppnum.

Arsenal hafði tapað stigum á móti Brentford í leiknum á undan og þeir gerast varla meiri skyldusigrarnir en þessi leikur í kvöld. Úrslitin eru því gríðarlegt áfall fyrir Arsenal.

Leiknum var flýtt vegna þess að Arsenal er komið alla leið í úrslit enska deildabikarsins þar sem liðið mætir einmitt fyrrnefndu liði Manchester City. City á því leik inni á Arsenal.

Arsenal fékk draumabyrjun í kvöld þegar Bukayo Saka skallaði boltann í markið strax á fimmtu mínútu leiksins eftir fyrirgjöf frá Declan Rice.

Þannig var staðan þar til á 56. mínútu þegar varnarmennirnir Piero Hincapié og Gabriel unnu vel saman. Gabriel kom boltanum á vinstri bakvörðinn og Hincapié skoraði laglega. Rangstöðuflaggið fór reyndar á loft en Varsjáin leiðrétti það réttilega.

Úlfarnir áttu aftur á móti svar og Hugo Bueno minnkaði muninn í 2-1 aðeins fimm mínútum síðar með skoti fyrir utan teig.

Fyrsti hálftíminn var Úlfunum erfiður og þetta mark í byrjun hafði eflaust mikil áhrif þar. Liðið vann sig samt inn í leikinn og stríddi toppliðinu það sem eftir var leiksins.

Þeir uppskáru síðan í uppbótartímanum þegar skot Tom Edozie fór af Riccardo Calafiori og í eigið mark. Þeir sem áttu þó mesta sök á því voru David Raya og Gabriel sem voru afar klaufalegir eftir fyrirgjöf og boltinn datt fyrir Edozie.

Arsenal hafði verið að tefja í aðdraganda jöfnunarmarksins og tókst ekki að skipta aftur í sóknargírinn og sækja sigur. Niðurstaðan er því tvö töpuð stig á móti lélegasta liði deildarinnar og nú kemur fyrst alvöru pressa á liðið sem hefur ár eftir ár misst dampinn á lokasprettinum.

