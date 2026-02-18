Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 18. febrúar 2026 22:04 Varnarmenn Arsenal svekkja sig eftir jöfnunarmarkið í kvöld. Gabriel er öskureiður en hinir afar niðurleitir. Getty/James Gill Arsenal mistókst að ná sjö stiga forskoti á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í kvöld eftir 2-2 jafntefli á móti neðsta liði deildarinnar. Arsenal komst í 2-0 í leiknum en það dugði ekki til því baráttuglaðir Úlfarnir náðu að jafna metin. Jöfnunarmarkið var sjálfsmark Riccardo Calafiori á fjórðu mínútu uppbótartímans. Arsenal er þar með búið að tapa fjórum stigum í síðustu tveimur deildarleikjum sínum og er að gefa Manchester City dauðafæri á að vinna enn frekar á forskoti þeirra á toppnum. Arsenal hafði tapað stigum á móti Brentford í leiknum á undan og þeir gerast varla meiri skyldusigrarnir en þessi leikur í kvöld. Úrslitin eru því gríðarlegt áfall fyrir Arsenal. Leiknum var flýtt vegna þess að Arsenal er komið alla leið í úrslit enska deildabikarsins þar sem liðið mætir einmitt fyrrnefndu liði Manchester City. City á því leik inni á Arsenal. Arsenal fékk draumabyrjun í kvöld þegar Bukayo Saka skallaði boltann í markið strax á fimmtu mínútu leiksins eftir fyrirgjöf frá Declan Rice. Þannig var staðan þar til á 56. mínútu þegar varnarmennirnir Piero Hincapié og Gabriel unnu vel saman. Gabriel kom boltanum á vinstri bakvörðinn og Hincapié skoraði laglega. Rangstöðuflaggið fór reyndar á loft en Varsjáin leiðrétti það réttilega. Úlfarnir áttu aftur á móti svar og Hugo Bueno minnkaði muninn í 2-1 aðeins fimm mínútum síðar með skoti fyrir utan teig. Fyrsti hálftíminn var Úlfunum erfiður og þetta mark í byrjun hafði eflaust mikil áhrif þar. Liðið vann sig samt inn í leikinn og stríddi toppliðinu það sem eftir var leiksins. Þeir uppskáru síðan í uppbótartímanum þegar skot Tom Edozie fór af Riccardo Calafiori og í eigið mark. Þeir sem áttu þó mesta sök á því voru David Raya og Gabriel sem voru afar klaufalegir eftir fyrirgjöf og boltinn datt fyrir Edozie. Arsenal hafði verið að tefja í aðdraganda jöfnunarmarksins og tókst ekki að skipta aftur í sóknargírinn og sækja sigur. Niðurstaðan er því tvö töpuð stig á móti lélegasta liði deildarinnar og nú kemur fyrst alvöru pressa á liðið sem hefur ár eftir ár misst dampinn á lokasprettinum. Arsenal FC Wolverhampton Wanderers Enski boltinn