„Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár"

Ívar verður í hjarta Breiðabliks á næsta tímabili í Bestu-deildinni. Hann verður áfram í treyju númer 5. vísir/sigurjón

Ívar Örn Árnason segir að það hafi verið gríðarlega erfið ákvörðun að yfirgefa KA-menn en samt sem áður tímabært, að takast á við nýja áskorun í faðmi Blika. Knattspyrnudeild Breiðabliks hefur fest kaup á varnarmanninum. Ívar hefur leikið meira og minna allan sinn feril hjá KA en þessi 29 ára miðvörður og hefur gegnt fyrirliðastöðunni fyrir norðan síðustu tímabil. Ívar er fimmti leikjahæsti leikmaður KA í efstu deild frá upphafi en hann leiddi Akureyrarliðið meðal annars til bikarmeistaratitils árið 2024 og átti stóran þátt í góðu Evrópugengi liðsins það sama ár.

En af hverju Breiðablik?

„Ég ákvað að ég þyrfti nýja áskorun í minn feril og maður er nú ekkert að yngjast þannig að ef ég myndi ekki gera þetta núna þá held ég að ég myndi aldrei gera þetta. Þannig að mér fannst þetta vera rétti tíminn. Og svo er Breiðablik búið að vera mígandi utan um mig í mörg ár þannig að ég vissi að áhuginn var mikill og það hjálpaði ferlinu alveg klárlega sko," segir Ívar Örn í Sportpakkanum á Sýn í gærkvöldi.

En var erfitt fyrir leikmanninn að yfirgefa uppeldisfélag sitt?

„Það er rosalega erfitt fyrir mig. Ég er mjög heimakær og fer ekkert leynt með það. Mér þykir ótrúlega vænt um KA og ég vil meina að ég hafi skilið við alla í góðu. Akureyri er ekki að fara neitt, þó svo að ég fari."

Hann segist hafa viljað fara í stórt félag á þessum tímapunkti á ferlinum.

„Ég vil samt ekkert taka af KA samt sko. KA er líka alveg ágætlega stór klúbbur, en þetta er allt öðruvísi unit. Bara núna að labba inn og kynnast öllu staffinu og allt sem er í kringum þetta. Þetta er svolítið stærra batterí. Ég geri mér fulla grein fyrir því og það er klárlega það sem ég vildi. Mig langaði að vera alveg við toppinn og hingað er ég kominn og ég held að það sé klárt markmið að fara að berjast um toppinn sko."

Hér að neðan má sjá viðtalið í heild sinni.