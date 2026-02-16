Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum Aron Guðmundsson skrifar 16. febrúar 2026 21:57 Haji Wright var í banastuði í kvöld og skoraði þrennu fyrir Coventry City. Vísir/Getty Coventry City hafði betur gegn Middlesborough er liðin mættust í toppslag ensku B-deildarinnar í fótbolta í kvöld. Lokatölur 3-1 sigur Coventry sem lyftir sér þar með upp fyrir Middlesborough í toppsæti deildarinnar. Bandaríkjamaðurinn Haji Wright fór á kostum í leik kvöldsins og skoraði öll þrjú mörk Coventry City. Hann hefur nú skorað þrettán mörk á tímabilinu í B-deildinni. Coventry komst í stöðuna 2-0 áður en að Riley McGree minnkaði muninn fyrir Middlesborough á 67.mínútu í stöðuna 2-1. Skömmu síðar átti Haji Wright hins vegar eftir að fullkomna þrennu sína með marki úr vítaspyrnu og gulltryggja 3-1 sigur Coventry. Sigur Coventry City gerir það einfaldlega að verkum að liðið vippar sér úr öðru sæti deildarinnar uppfyrir Middlesborough í það fyrsta. Einu stigi munar nú á liðunum tveimur í efstu tveimur sætunum þegar að 32 umferðir hafa verið leiknar. Það er hins vegar nóg af stigum eftir í pottinum, bæði lið eiga eftir að spila fjórtán leiki í deildinni en efstu tvö sæti deildarinnar gefa sæti í ensku úrvalsdeildinni á næsta tímabili. Liðin í sætum þrjú til og með sex fara í umspil um sæti í úrvalsdeildinni. Enski boltinn Mest lesið „Ég er ekki kærastan“ Sport Sögð þéna milljónir á því að sýna brjóstahaldarann á Ólympíuleikunum Sport „Ung kona vinnur gull og verður fyrir fordómum og niðurlægingu“ Sport Typpið í lagi en skórnir of stórir Sport Sögulegur áfangi Örnu sem brýtur blað í íþróttasögu Íslendinga Sport Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Enski boltinn Klúðraði gullinu, henti frá sér öllu lauslegu og strunsaði út í skóg Sport Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár Fótbolti Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Enski boltinn Jón Erik náði 25. sætinu með frábærri seinni ferð Sport Fleiri fréttir Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Heldur ævintýri Rooney og lærisveina hans í Macclesfield áfram í kvöld? Kemur til varnar liðsfélaga sínum hjá Liverpool Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Úrvalsdeildarliðin áfram í 16-liða úrslit Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Perri varði víti og Leeds áfram Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Er Thomas Frank sá versti? Tudor tekur við Tottenham „Hann er skíthræddur“ Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Þjálfari fær níu leikja bann fyrir að svívirða kvenkyns dómara „Tottenham er ekki stór klúbbur“ Sjá meira