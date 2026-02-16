Enski boltinn

Læri­sveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum

Aron Guðmundsson skrifar
Haji Wright var í banastuði í kvöld og skoraði þrennu fyrir Coventry City.
Haji Wright var í banastuði í kvöld og skoraði þrennu fyrir Coventry City. Vísir/Getty

Coventry City hafði betur gegn Middlesborough er liðin mættust í toppslag ensku B-deildarinnar í fótbolta í kvöld. Lokatölur 3-1 sigur Coventry sem lyftir sér þar með upp fyrir Middlesborough í toppsæti deildarinnar. 

Bandaríkjamaðurinn Haji Wright fór á kostum í leik kvöldsins og skoraði öll þrjú mörk Coventry City. Hann hefur nú skorað þrettán mörk á tímabilinu í B-deildinni.

Coventry komst í stöðuna 2-0 áður en að Riley McGree minnkaði muninn fyrir Middlesborough á 67.mínútu í stöðuna 2-1. 

Skömmu síðar átti Haji Wright hins vegar eftir að fullkomna þrennu sína með marki úr vítaspyrnu og gulltryggja 3-1 sigur Coventry.

Sigur Coventry City gerir það einfaldlega að verkum að liðið vippar sér úr öðru sæti deildarinnar uppfyrir Middlesborough í það fyrsta. Einu stigi munar nú á liðunum tveimur í efstu tveimur sætunum þegar að 32 umferðir hafa verið leiknar. 

Það er hins vegar nóg af stigum eftir í pottinum, bæði lið eiga eftir að spila fjórtán leiki í deildinni en efstu tvö sæti deildarinnar gefa sæti í ensku úrvalsdeildinni á næsta tímabili. Liðin í sætum þrjú til og með sex fara í umspil um sæti í úrvalsdeildinni.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið