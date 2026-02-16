Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp

Marc Kosicke, umboðsmaður þýska knattspyrnustjórans Jurgen Klopp, segir að bæði Manchester United og Chelsea hafi bæði spurst fyrir um áhuga Þjóðverjans að gerast knattspyrnustjóri sinna liða þrátt fyrir að hann hafi ekki sagst ætla taka við öðru liði á Englandi eftir að hafa farið frá Liverpool.
Þetta kemur fram í viðtali Kosicke við Transfermarkt en áhugi félaganna tveggja á Þjóðverjanum á að hafa verið til staðar áður en Klopp tók við núverandi starfi sínu hjá Red Bull samsteypunni þar sem hann er titlaður alþjóða yfirmaður fótboltamála.
In an exclusive interview with Transfermarkt, Marc Kosicke - Jürgen Klopp's agent - has revealed that Manchester United and Chelsea approached the German after he left Liverpool 🤯 pic.twitter.com/GVJnOvrnyq— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) February 16, 2026
Klopp lét af störfum hjá enska úrvalsdeildarfélaginu Liverpool eftir tímabilið 2023/24 en þá hafði hann verið knattspyrnustjóri liðsins í níu ár en undir hans stjórn varð Liverpool Englandsmeistari í tvígang, enskur bikarmeistari og vann Meistaradeild Evrópu og er þá listi afrekanna ekki tæmdur.
Við brotthvarf sitt hjá Liverpool sagði Klopp að hann myndi aldrei taka við stjórn annars liðs á Englandi en það mun, að sögn Kosicke, ekki hafa stöðvað önnur lið þar í landi í því að kanna áhugann hjá Þjóðverjanum.
Þó má halda því til haga að bæði Chelsea og Manchester United neita því að hafa spurst fyrir um Klopp á sínum tíma í svari sínu við fyrirspurn The Athletic.
„Áður en hann gekk til liðs við Red Bull hefði Klopp geta þjálfað landslið Bandaríkjanna eða Englands, jafnvel landslið Þýskalands ef Julian Nagelsmann hefði ekki verið ráðinn áður. meira a ðsegja Chelsea og Manchester United spurðust fyrir um hann,“ sagði Kosicke í samtali við Transfermarkt og útilokar ekki að Þjóðverjinn snúi aftur í þjálfun.
„Á þessari stundu sé ég það ekki gerast vegna þess að hann er mjög ánægður í sínu starfi og í þessu umhverfi. En kannski á einhverjum tímapunkti mun hann þurfa að anda að sér loftinu í búningsklefanum aftur.“