Kemur til varnar liðsfélaga sínum hjá Liverpool

Virgil van Dijk segir Milos Kerkez ákafan í að læra og sjá hjá honum miklar framfarir á tíma hans hjá Liverpool.
Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, hefur sagt að liðsfélagi hans hjá Liverpool, Milos Kerkez, sé að taka „miklum framförum“ eftir erfiða byrjun á ferli sínum á Anfield. 

Kerkez var keyptur frá Bournemouth síðasta sumar fyrir fjörutíu milljónir punda en hinn 22 ára gamli leikmaður var gagnrýndur fyrir frammistöðu sína í upphafi tímabils. 

Hann hefur staðið sig frábærlega undanfarna mánuði og var einn af bestu mönnum Liverpool þegar þeir sigruðu Brighton & Hove Albion í fjórðu umferð ensku bikarkeppninnar á laugardagskvöld.

„Ég held að það sé nokkuð ljóst að maður sér klárlega framför,“ sagði Virgil van Dijk.

Enn svo ungur

„Hann er enn svo ungur og er að venjast því að vera leikmaður Liverpool, það er svo miklu meira en að sparka í bolta á vellinum, sérstaklega þegar liðið hefur verið óstöðugt er ekki auðvelt að spila sína bestu leiki,“ sagði Van Dijk.

„En með hjálp Robbo [Andy Robertson] og restarinnar af liðinu og hans eigin þroska held ég að hann sé að taka miklum framförum. Það sem ég sé er að hann á mikið eftir að læra og bæta sig en það er af hinu góða. Hann þarf bara að halda áfram,“ sagði Van Dijk.

Hann er ákafur í að læra

„Hann hefur mikla orku. Hann er ungur. Þegar við vorum ungir vorum við alltaf fullir af orku! Hann er ákafur í að læra. Auðvitað átti ég samtöl [fyrr á tímabilinu] því á vellinum þurfum við á hvor öðrum að halda, hvort sem það er staðsetning eða jafnvel [gegn Brighton] þegar hann pressar sem bakvörður og ég þarf að dekka,“ sagði Van Dijk.

„Þetta er samvinna þar sem maður þarf augljóslega að skilja hvorn annan og ég og Robbo höfum haft það í svo mörg ár og maður sér það enn í leik okkar. Það er eitthvað sem þarf að þróast með leikjum. Samtöl eiga sér stað 100% á bak við tjöldin og í leikjum, eins og með restinni af liðinu, til að reyna að vera besta liðið og bestu leikmennirnir á vellinum,“ sagði Van Dijk.

