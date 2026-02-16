Kemur til varnar liðsfélaga sínum hjá Liverpool Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. febrúar 2026 14:00 Virgil van Dijk segir Milos Kerkez ákafan í að læra og sjá hjá honum miklar framfarir á tíma hans hjá Liverpool. Getty/Lewis Storey Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta, hefur sagt að liðsfélagi hans hjá Liverpool, Milos Kerkez, sé að taka „miklum framförum“ eftir erfiða byrjun á ferli sínum á Anfield. Kerkez var keyptur frá Bournemouth síðasta sumar fyrir fjörutíu milljónir punda en hinn 22 ára gamli leikmaður var gagnrýndur fyrir frammistöðu sína í upphafi tímabils. Hann hefur staðið sig frábærlega undanfarna mánuði og var einn af bestu mönnum Liverpool þegar þeir sigruðu Brighton & Hove Albion í fjórðu umferð ensku bikarkeppninnar á laugardagskvöld. „Ég held að það sé nokkuð ljóst að maður sér klárlega framför,“ sagði Virgil van Dijk. Enn svo ungur „Hann er enn svo ungur og er að venjast því að vera leikmaður Liverpool, það er svo miklu meira en að sparka í bolta á vellinum, sérstaklega þegar liðið hefur verið óstöðugt er ekki auðvelt að spila sína bestu leiki,“ sagði Van Dijk. „En með hjálp Robbo [Andy Robertson] og restarinnar af liðinu og hans eigin þroska held ég að hann sé að taka miklum framförum. Það sem ég sé er að hann á mikið eftir að læra og bæta sig en það er af hinu góða. Hann þarf bara að halda áfram,“ sagði Van Dijk. Hann er ákafur í að læra „Hann hefur mikla orku. Hann er ungur. Þegar við vorum ungir vorum við alltaf fullir af orku! Hann er ákafur í að læra. Auðvitað átti ég samtöl [fyrr á tímabilinu] því á vellinum þurfum við á hvor öðrum að halda, hvort sem það er staðsetning eða jafnvel [gegn Brighton] þegar hann pressar sem bakvörður og ég þarf að dekka,“ sagði Van Dijk. „Þetta er samvinna þar sem maður þarf augljóslega að skilja hvorn annan og ég og Robbo höfum haft það í svo mörg ár og maður sér það enn í leik okkar. Það er eitthvað sem þarf að þróast með leikjum. Samtöl eiga sér stað 100% á bak við tjöldin og í leikjum, eins og með restinni af liðinu, til að reyna að vera besta liðið og bestu leikmennirnir á vellinum,“ sagði Van Dijk. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið „Ég er ekki kærastan“ Sport Sögð þéna milljónir á því að sýna brjóstahaldarann á Ólympíuleikunum Sport Typpið í lagi en skórnir of stórir Sport „Ung kona vinnur gull og verður fyrir fordómum og niðurlægingu“ Sport Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár Fótbolti Snoop Dogg gat ekki borgað fyrir hamborgarann á Ólympíuleikunum Sport Hann vann fyrsta gull Brasilíu en af hverju keppir hann ekki fyrir Noreg? Sport Rústaði á sér fótunum en varð samt stjarna leikanna Sport Magnus Carlsen enn einu sinni heimsmeistari Sport Jón Erik náði 25. sætinu með frábærri seinni ferð Sport Fleiri fréttir Kemur til varnar liðsfélaga sínum hjá Liverpool Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Úrvalsdeildarliðin áfram í 16-liða úrslit Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Perri varði víti og Leeds áfram Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Er Thomas Frank sá versti? Tudor tekur við Tottenham „Hann er skíthræddur“ Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Þjálfari fær níu leikja bann fyrir að svívirða kvenkyns dómara „Tottenham er ekki stór klúbbur“ Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“ Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Sjá meira