Úrvalsdeildarliðin Fulham og Sunderland komust áfram í 16-liða úrslit enska FA-bikarsins eftir sigur á sitthvoru B-deildarliðinu í dag.
Fulham sótti B-deildarlið Stoke heim á Britannia-völlinn í Stoke-on-Trent og lenti í vandræðum. Suður-Kóreumaðurinn Jun-Ho Bae kom Stoke yfir um miðjan fyrri hálfleik og 1-0 stóð í hléi fyrir heimamenn.
Brassinn lipri Kevin jafnaði leikinn fyrir Fulham snemma í síðari hálfleik, raunar gegn gangi leiksins á þeim tímapunkti, en Stoke hafði sótt hressilega eftir öðru marki sínu mínúturnar á undan.
Harrison Reed tryggði Fulham svo 2-1 útisigur og sæti í 16-liða úrslitum með sigurmarkinu á 84. mínútu leiksins.
Sunderland mætti þá einnig B-deildarliði er það sótti Oxford United heim. Þar skoraði Senegalinn Habib Diarra eina mark leiksins af vítapunktinum eftir rúmlega hálftíma leik.
Sunderland því einnig áfram í 16-liða úrslit bikarsins.