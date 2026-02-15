Perri varði víti og Leeds áfram Valur Páll Eiríksson skrifar 15. febrúar 2026 14:46 Perri ver víti. Michael Regan/Getty Images Leeds United komst áfram í 16-liða úrslit enska FA-bikarsins eftir útisigur á Birmingham City í vítaspyrnukeppni. Úrvalsdeildarlið Leeds sótti B-deildarlið Birmingham heim á St. Andrew‘s í Birmingham og gestirnir komust yfir. Þýski framherjinn Lukas Nmecha hefur verið öflugur að undanförnu og hann skoraði í byrjun síðari hálfleiks eftir markaleysi fyrir hléið. Flest stefndi í sigur Leedsara en á 89. mínútu jafnaði kantmaðurinn Patrick Roberts leikinn fyrir Birmingham, korteri eftir að hafa komið inn á sem varamaður. Leiknum lauk 1-1 og þurfti að framlengja. Í framlengingunni var ekkert skorað og vítakeppni tók við. Fyrstu tvær spyrnur beggja liða fundu netmöskvana en Lucas Perri, markvörður Leeds, varði þriðju spyrnu Birmingham frá Tommy Doyle. Staðan var því 3-2 þegar Patrick Roberts tók fjórðu spyrnu Birmingham en markaskoraranum brást bogalistin og skaut yfir. Sean Longstaff steig upp í næstu spyrnu, skoraði, og tryggði Leeds 4-2 sigur í vítakeppni og þar af leiðandi sæti í næstu umferð FA-bikarsins. Leeds United Enski boltinn Mest lesið Utan vallar: Karl, trans eða einfaldlega kona? Sport Birna fékk skelfilegar fréttir og þarf að hætta Körfubolti Skandall í krullu og ljót orð látin falla Sport „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Enski boltinn Sló 30 ára gamalt Íslandsmet Sport KSÍ dregur úr verðhækkunum Íslenski boltinn Vann troðslukeppnina með látum Körfubolti Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Fótbolti Mark dæmt af Orra á Bernabéu Fótbolti Of seinn til að sjást í mynd: „Þetta er bara á allt of lágu plani“ Körfubolti Fleiri fréttir Arsenal - Wigan | Geta Skytturnar áfram unnið fernuna? Úrvalsdeildarliðin áfram í 16-liða úrslit Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Perri varði víti og Leeds áfram Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Er Thomas Frank sá versti? Tudor tekur við Tottenham „Hann er skíthræddur“ Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Þjálfari fær níu leikja bann fyrir að svívirða kvenkyns dómara „Tottenham er ekki stór klúbbur“ Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“ Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Sjá meira