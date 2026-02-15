Enski boltinn

Perri varði víti og Leeds á­fram

Valur Páll Eiríksson skrifar
Perri ver víti. Michael Regan/Getty Images

Leeds United komst áfram í 16-liða úrslit enska FA-bikarsins eftir útisigur á Birmingham City í vítaspyrnukeppni.

Úrvalsdeildarlið Leeds sótti B-deildarlið Birmingham heim á St. Andrew‘s í Birmingham og gestirnir komust yfir.

Þýski framherjinn Lukas Nmecha hefur verið öflugur að undanförnu og hann skoraði í byrjun síðari hálfleiks eftir markaleysi fyrir hléið.

Flest stefndi í sigur Leedsara en á 89. mínútu jafnaði kantmaðurinn Patrick Roberts leikinn fyrir Birmingham, korteri eftir að hafa komið inn á sem varamaður. Leiknum lauk 1-1 og þurfti að framlengja.

Í framlengingunni var ekkert skorað og vítakeppni tók við.

Fyrstu tvær spyrnur beggja liða fundu netmöskvana en Lucas Perri, markvörður Leeds, varði þriðju spyrnu Birmingham frá Tommy Doyle.

Staðan var því 3-2 þegar Patrick Roberts tók fjórðu spyrnu Birmingham en markaskoraranum brást bogalistin og skaut yfir.

Sean Longstaff steig upp í næstu spyrnu, skoraði, og tryggði Leeds 4-2 sigur í vítakeppni og þar af leiðandi sæti í næstu umferð FA-bikarsins.

