Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Valur Páll Eiríksson skrifar 15. febrúar 2026 14:47 Það var eflaust tilfinningaþrungin stund fyrir Bove er hann spilaði fótboltaleik í fyrsta sinn í 14 mánuði í gær. Image Photo Agency/Getty Images Ítalinn Edoardo Bove spilaði í gær sinn fyrsta fótboltaleik í rúmt ár eftir að hafa farið í hjartastopp í leik með Fiorentina í desember 2024. Bove hneig niður í leik Fiorentina við Inter þann 1. desember 2024 og óttast var um líf hans. Leikurinn var flautaður af og hann fluttur á sjúkrahús eftir fyrstu hjálp á vellinum. Bjargráður var í kjölfarið græddur í Bove sem hefur sinnt endurhæfingu síðasta árið eða svo. Bove þurfti að flytja frá heimalandinu en samkvæmt reglum ítalska knattspyrnusambandsins er leikmönnum með bjargráð ekki heimilt að spila í landinu. Bove samdi við B-deildarlið Watford á Englandi. Hann fór því sömu leið á Daninn Christian Eriksen, sem fór frá Inter á Ítalíu til Englands, eftir að bjargráður var græddur í þann danska í kjölfar hjartastopps hans í leik Danmerkur og Finnlands á EM 2021. Bove sneri loks aftur á völlinn í gær, rúmum 14 mánuðum eftir hjartaáfallið. Hann spilaði síðustu fimm mínútur leiksins í 2-2 jafntefli við Preston North End. Bove þótti mikið efni og er uppalinn hjá Roma á Ítalíu. Þessi 23 ára miðjumaður reynir nú að koma ferli sínum aftur á flug, rétt eins og téður Eriksen gerði á Englandi á sínum tíma. Enski boltinn Ítalski boltinn Mest lesið Utan vallar: Karl, trans eða einfaldlega kona? Sport Birna fékk skelfilegar fréttir og þarf að hætta Körfubolti Skandall í krullu og ljót orð látin falla Sport „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Enski boltinn Sló 30 ára gamalt Íslandsmet Sport KSÍ dregur úr verðhækkunum Íslenski boltinn Vann troðslukeppnina með látum Körfubolti Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Fótbolti Mark dæmt af Orra á Bernabéu Fótbolti Of seinn til að sjást í mynd: „Þetta er bara á allt of lágu plani“ Körfubolti Fleiri fréttir Arsenal - Wigan | Geta Skytturnar áfram unnið fernuna? Úrvalsdeildarliðin áfram í 16-liða úrslit Úlfarnir mörðu D-deildarliðið í leðjuslag Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp Perri varði víti og Leeds áfram Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Er Thomas Frank sá versti? Tudor tekur við Tottenham „Hann er skíthræddur“ Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Þjálfari fær níu leikja bann fyrir að svívirða kvenkyns dómara „Tottenham er ekki stór klúbbur“ Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“ Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Sjá meira