Sneri aftur á völlinn eftir hjartastopp

Valur Páll Eiríksson skrifar
Það var eflaust tilfinningaþrungin stund fyrir Bove er hann spilaði fótboltaleik í fyrsta sinn í 14 mánuði í gær. Image Photo Agency/Getty Images

Ítalinn Edoardo Bove spilaði í gær sinn fyrsta fótboltaleik í rúmt ár eftir að hafa farið í hjartastopp í leik með Fiorentina í desember 2024.

Bove hneig niður í leik Fiorentina við Inter þann 1. desember 2024 og óttast var um líf hans. Leikurinn var flautaður af og hann fluttur á sjúkrahús eftir fyrstu hjálp á vellinum.

Bjargráður var í kjölfarið græddur í Bove sem hefur sinnt endurhæfingu síðasta árið eða svo. Bove þurfti að flytja frá heimalandinu en samkvæmt reglum ítalska knattspyrnusambandsins er leikmönnum með bjargráð ekki heimilt að spila í landinu.

Bove samdi við B-deildarlið Watford á Englandi. Hann fór því sömu leið á Daninn Christian Eriksen, sem fór frá Inter á Ítalíu til Englands, eftir að bjargráður var græddur í þann danska í kjölfar hjartastopps hans í leik Danmerkur og Finnlands á EM 2021.

Bove sneri loks aftur á völlinn í gær, rúmum 14 mánuðum eftir hjartaáfallið. Hann spilaði síðustu fimm mínútur leiksins í 2-2 jafntefli við Preston North End.

Bove þótti mikið efni og er uppalinn hjá Roma á Ítalíu. Þessi 23 ára miðjumaður reynir nú að koma ferli sínum aftur á flug, rétt eins og téður Eriksen gerði á Englandi á sínum tíma.

