Spánn vann 3-1 sigur á Úkraínu í hinum leik dagsins í riðli Íslands í undankeppni HM kvenna í fótbolta.
Spænsku konurnar unnu 3-0 sigur á Íslandi fyrir nokkrum dögum og komust líka í 3-0 í leiknum í kvöld.
Úkraínska liðið gerði hins vegar betur en Ísland og tókst að minnka muninn í 3-1.
Íslenska liðið tapaði báðum leikjum sínum í þessum glugga og er með núll stig og marktöluna 0-5 eftir 0-2 tap fyrir ensku Evrópumeisturunum í dag.
Úkraína hélt út í 43 mínútur en í 6-1 tapinu á móti enska liðinu héldu þær út allan fyrri hálfleikinn.
Edna Imade og Lucía Corrales skoruðu báðar fyrir Spán undir lok fyrri hálfleiks og spænska liðið var því 2-0 yfir í hálfleik. Vicky López skoraði síðan þriðja markið úr vítaspyrnu á 55. mínútu.
Olha Ovdiychuk tókst að minnka muninn í 3-1 á 76. mínútu.
Ísland og Úkraína eru bæði stigalaus en á meðan markatala Íslands er 0-5 þá er markatala Úkraínu 2-9. Þær úkraínsku sitja því á botninum þrátt fyrir að hafa skorað tveimur fleiri mörk en Ísland.