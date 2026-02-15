Enski boltinn

Hristu hausinn yfir ævin­týra­legum klúðrum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Mathys Tel er einn þeirra sem komst á lista Alberts.
Albert Brynjar Ingason, sérfræðingur Messunnar, tók saman sérkennileg atvik í nýliðinni umferð í ensku úrvalsdeildinni í miðri viku.

Albert skemmti Ríkharð Óskari Guðnasyni og Aroni Jóhannssyni vel í Messunni á fimmtudagskvöldið var er hann rýndi í sérkennileg augnablik í umferðinni.

Nígeríumennirnir Samuel Chukwueze og Calvin Bassey, leikmenn Fulham, koma meðal annars fyrir, auk Mathys Tel sem skaut hærra yfir mark en Albert hafði nokkurn tíma séð og þá átti Cole Palmer eitt versta klúður tímabilsins.

Yfirferðina yfir furðuleg augnablik umferðarinnar má sjá í spilaranum.

