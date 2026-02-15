Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum Valur Páll Eiríksson skrifar 15. febrúar 2026 11:46 Mathys Tel er einn þeirra sem komst á lista Alberts. Catherine Ivill - AMA/Getty Images Albert Brynjar Ingason, sérfræðingur Messunnar, tók saman sérkennileg atvik í nýliðinni umferð í ensku úrvalsdeildinni í miðri viku. Albert skemmti Ríkharð Óskari Guðnasyni og Aroni Jóhannssyni vel í Messunni á fimmtudagskvöldið var er hann rýndi í sérkennileg augnablik í umferðinni. Nígeríumennirnir Samuel Chukwueze og Calvin Bassey, leikmenn Fulham, koma meðal annars fyrir, auk Mathys Tel sem skaut hærra yfir mark en Albert hafði nokkurn tíma séð og þá átti Cole Palmer eitt versta klúður tímabilsins. Yfirferðina yfir furðuleg augnablik umferðarinnar má sjá í spilaranum. Enski boltinn Messan Mest lesið Skandall í krullu og ljót orð látin falla Sport Birna fékk skelfilegar fréttir og þarf að hætta Körfubolti „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Enski boltinn Utan vallar: Karl, trans eða einfaldlega kona? Sport KSÍ dregur úr verðhækkunum Íslenski boltinn Vann troðslukeppnina með látum Körfubolti Mark dæmt af Orra á Bernabéu Fótbolti Sló 30 ára gamalt Íslandsmet Sport Of seinn til að sjást í mynd: „Þetta er bara á allt of lágu plani“ Körfubolti Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Enski boltinn Fleiri fréttir Hristu hausinn yfir ævintýralegum klúðrum „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Flugu af öryggi áfram í fimmtu umferð Tonali tryggði Newcastle áfram eftir skelfileg afglöp Bizot C-deildarlið sló Burnley út með draumamarki Stálheppnir gegn C-deildarliðinu Þægilegt hjá City og Guéhi getur varið titilinn Finnst fátt skemmtilegra en skítkastið Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor Hjólar í hræsnarann Ratcliffe: „Hann er sjálfur innflytjandi“ Chelsea ekki í neinum vandræðum í enska bikarnum Tuttugu og níu ára bið Wrexham á enda Fyrrum þjálfari Úlfanna tekur við hjá Forest Er Thomas Frank sá versti? Tudor tekur við Tottenham „Hann er skíthræddur“ Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Þjálfari fær níu leikja bann fyrir að svívirða kvenkyns dómara „Tottenham er ekki stór klúbbur“ Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“ Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Frank rekinn frá Tottenham Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Finnst ólukkan elta Liverpool Sjá meira