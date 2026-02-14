Keflavík og HK unnu bæði leiki sína í Lengjubikar karla í fótbolta í hádeginu. Bæði eru því komin á sigurbraut í A-riðli keppninnar.
Keflavík var eitt stig eftir tvo leiki fyrir viðureign við Vestra í dag. Vestri hafði unnið sinn fyrsta leik gegn Ægi.
Sergine Fall kom Vestramönnum yfir snemma leiks en mörk frá Marin Mudrazija, Sindra Snæ Magnússyni og Eiði Orra Ragnarssyni kom Keflvíkingum 3-1 yfir. Þórður Gunnar Hafþórsson skoraði sárabótamark fyrir Vestra í lokin en 3-2 sigur Keflavíkur niðurstaðan.
HK vann þá 2-1 sigur á Fram þökk sé mörkum Jóhanns Þór Arnarssonar og Tuma Þorvarssonar á þriggja mínútna kafla um miðjan fyrri hálfleik. Fred Saraiva skoraði mark Fram.
HK og Keflavík eru efst í A-riðlinum með fjögur stig. HK hefur leikið tvo leiki en Keflavík þrjá. Vestri og Fram eru með þrjú stig eftir tvo leiki og Stjarnan þrjú stig eftir einn leik spilaðan.