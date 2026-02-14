Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor

Fyrrum stormsenterinn Teddy Sheringham, goðsögn hjá Tottenham Hotspur, kveðst í andlegu áfalli vegna ráðningar Lundúnaliðsins á Króatanum Igor Tudor.
Daninn Thomas Frank var rekinn í vikunni eftir strembið gengi í ensku úrvalsdeildinni. Sá danski fór frá Brentford til að taka við liðinu í sumar eftir uppsögn Ange Postecoglou. Gengi þeirra félaga var svipað; vel gekk í Evrópu en illa gekk heima fyrir.
Tottenham hefur leitað bráðabirgðastjóra til að stýra liðinu út leiktíðina og Króatinn Igor Tudor var ráðinn til verksins.
Sá hefur haft góð áhrif á mörg liða sem hann hefur stýrt í gegnum tíðina - til skamms tíma - en aldrei hefur honum tekist að festa sig í sessi sem þjálfari neins liðs. Síðast stýrði hann Juventus í sjö mánuði, Lazio í þrjá mánuði á undan því og Marseille í eina leiktíð þar á undan.
Teddy Sheringham lék 177 leiki og skoraði 124 mörk með Tottenham frá 1992 til 1997 og milli 2001 og 2003.
Honum líst hreint ekki vel á að fá Króatann til starfa.
„Ég trúi þessu ekki. Þeir eru í fallbaráttu í ensku úrvalsdeildinni. Veit hann eitthvað um deildina? Hann mun þurfa að aðlagast hratt,“
„Þeir völdu þjálfara sem hefur ekki hugmynd um hverju hann á von á í ensku úrvalsdeildinni á næstu sex vikum. Hver tekur eiginlega þessar ákvarðanir? Það er ekki hægt að una við svona lagað,“ segir Sheringham um ráðninguna.