Teddy trúir ekki að Tottenham taki Tudor

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sheringham (t.h.) segir ákvörðun hans gamla félags að ráða Tudor vera galna.
Fyrrum stormsenterinn Teddy Sheringham, goðsögn hjá Tottenham Hotspur, kveðst í andlegu áfalli vegna ráðningar Lundúnaliðsins á Króatanum Igor Tudor.

Daninn Thomas Frank var rekinn í vikunni eftir strembið gengi í ensku úrvalsdeildinni. Sá danski fór frá Brentford til að taka við liðinu í sumar eftir uppsögn Ange Postecoglou. Gengi þeirra félaga var svipað; vel gekk í Evrópu en illa gekk heima  fyrir.

Tottenham hefur leitað bráðabirgðastjóra til að stýra liðinu út leiktíðina og Króatinn Igor Tudor var ráðinn til verksins.

Sá hefur haft góð áhrif á mörg liða sem hann hefur stýrt í gegnum tíðina - til skamms tíma - en aldrei hefur honum tekist að festa sig í sessi sem þjálfari neins liðs. Síðast stýrði hann Juventus í sjö mánuði, Lazio í þrjá mánuði á undan því og Marseille í eina leiktíð þar á undan.

Teddy Sheringham lék 177 leiki og skoraði 124 mörk með Tottenham frá 1992 til 1997 og milli 2001 og 2003.

Honum líst hreint ekki vel á að fá Króatann til starfa.

„Ég trúi þessu ekki. Þeir eru í fallbaráttu í ensku úrvalsdeildinni. Veit hann eitthvað um deildina? Hann mun þurfa að aðlagast hratt,“

„Þeir völdu þjálfara sem hefur ekki hugmynd um hverju hann á von á í ensku úrvalsdeildinni á næstu sex vikum. Hver tekur eiginlega þessar ákvarðanir? Það er ekki hægt að una við svona lagað,“ segir Sheringham um ráðninguna.

