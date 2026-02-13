Enski boltinn

„Hann er skít­hræddur“

Sindri Sverrisson skrifar
Eberechi Eze hefur oft átt betri daga en í gær.
Eberechi Eze hefur oft átt betri daga en í gær. Getty/David Price

Albert Brynjar Ingason gagnrýndi sína menn í Arsenal harðlega í Messunni á Sýn Sport, eftir 1-1 jafntefli toppliðsins við Brentford.

„Maður hefði viljað sjá liðið stíga á bensíngjöfina í upphafi leiks, ekki bara gefa sér síðustu tíu mínúturnar til að taka stigin þrjú,“ sagði Albert í Messunni í gær og fór mikinn eins og sjá má í klippunni hér að neðan. Hann gagnrýndi Eberechi Eze sérstaklega og sagði hann skíthræddan.

Klippa: Ótrúlega flöt frammistaða Arsenal

„Frammistaðan hjá Arsenal var bara hörmuleg og verðskuldaði ekki meira en eitt stig. Jafnvel minna. Þetta var ótrúlega flöt frammistaða. Mikið áhyggjuefni hvernig þeir komu inn í þennan leik. Mikill skjálfti í uppspilinu. Raya næstum búinn að missa boltann inn, kastar honum beint til þeirra og úr því kemur dauðafæri,“ sagði Albert áður en hann beindi spjótum sínum að Eze sem fékk tækifæri í byrjunarliði Arsenal í gær:

„Hann skoraði þrennu á móti Tottenham og þá var mikið látið með hann, enda var hann frábær í þeim leik. Svo kemur hann á móti Úlfunum í næsta leik og á skelfilega frammistöðu. Ég held að Arteta hafi jarðað hann eftir þann leik því þegar hann hefur fengið tækifæri aftur hefur mér fundist hann skíthræddur.

Hann fékk tækifærið í kvöld, hefur verið að fá tækifæri í deildabikarnum og Meistaradeildinni, og hann gerir ekki neitt. Hann á níu heppnaðar sendingar og sautján snertingar, áður en hann er tekinn af velli. Hann er skíthræddur, maður sér það bara,“ sagði Albert.

Enski boltinn Arsenal FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið