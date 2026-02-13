„Hann er skíthræddur“ Sindri Sverrisson skrifar 13. febrúar 2026 13:30 Eberechi Eze hefur oft átt betri daga en í gær. Getty/David Price Albert Brynjar Ingason gagnrýndi sína menn í Arsenal harðlega í Messunni á Sýn Sport, eftir 1-1 jafntefli toppliðsins við Brentford. „Maður hefði viljað sjá liðið stíga á bensíngjöfina í upphafi leiks, ekki bara gefa sér síðustu tíu mínúturnar til að taka stigin þrjú,“ sagði Albert í Messunni í gær og fór mikinn eins og sjá má í klippunni hér að neðan. Hann gagnrýndi Eberechi Eze sérstaklega og sagði hann skíthræddan. Klippa: Ótrúlega flöt frammistaða Arsenal „Frammistaðan hjá Arsenal var bara hörmuleg og verðskuldaði ekki meira en eitt stig. Jafnvel minna. Þetta var ótrúlega flöt frammistaða. Mikið áhyggjuefni hvernig þeir komu inn í þennan leik. Mikill skjálfti í uppspilinu. Raya næstum búinn að missa boltann inn, kastar honum beint til þeirra og úr því kemur dauðafæri,“ sagði Albert áður en hann beindi spjótum sínum að Eze sem fékk tækifæri í byrjunarliði Arsenal í gær: „Hann skoraði þrennu á móti Tottenham og þá var mikið látið með hann, enda var hann frábær í þeim leik. Svo kemur hann á móti Úlfunum í næsta leik og á skelfilega frammistöðu. Ég held að Arteta hafi jarðað hann eftir þann leik því þegar hann hefur fengið tækifæri aftur hefur mér fundist hann skíthræddur. Hann fékk tækifærið í kvöld, hefur verið að fá tækifæri í deildabikarnum og Meistaradeildinni, og hann gerir ekki neitt. Hann á níu heppnaðar sendingar og sautján snertingar, áður en hann er tekinn af velli. Hann er skíthræddur, maður sér það bara,“ sagði Albert. Enski boltinn Arsenal FC Mest lesið Gómaður á ÓL eftir sextán ár á flótta Sport Trump forseti náðar fimm fyrrum leikmenn Sport Átján ára Íslendingur sigrar heiminn: „Getur farið alla leið“ Sport Algjör óreiða á vef KSÍ: „Skil pirringinn en þetta mun allt koma“ Fótbolti Lá hreyfingarlaus eftir fall en vann síðan Ólympíugullið Sport Þjálfari rekinn heim af Ólympíuleikunum fyrir fyllerí Sport Ólympíugull og bónorð á sömu Ólympíuleikum Sport Áfrýjar brottvísun af Ólympíuleikunum til Íþróttadómstólsins Sport Englendingar óttast að Tuchel endi eins og Capello Fótbolti Tudor tekur við Tottenham Enski boltinn Fleiri fréttir Tudor tekur við Tottenham „Hann er skíthræddur“ Landsliðsþjálfari Norður-Íra tekur við liði Andra Lucasar Þjálfari fær níu leikja bann fyrir að svívirða kvenkyns dómara „Tottenham er ekki stór klúbbur“ Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford Ratcliffe þykir leitt að hafa „móðgað sumt fólk“ Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Frank rekinn frá Tottenham Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Sjá meira