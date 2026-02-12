Bandaríkjamenn leggja nú línurnar að því að senda annað flugmóðurskip og fylgiflota þess til Mið-Austurlanda. Donald Trump, forseti, sagðist fyrr í vikunni vera að íhuga að senda annað flugmóðurskip í undirbúningi fyrir mögulegar árásir á Íran, ef viðræður við klerkastjórnina þar skila engum árangri.
Trump hefur ekki gefið þá skipun að senda flugmóðurskip af stað en samkvæmt heimildum Wall Street Journal er undirbúningsvinnan þegar hafin. Forsvarsmenn varnarmálaráðuneytisins eru sagðir hafa sagt stjórnendum flugmóðurskipsins USS George H.W. Bush og fylgiskipum þess að undirbúa ferð til Mið-Austurlanda.
Flotinn er nú við æfingar undan austurströnd Bandaríkjanna og gæti flotinn lagt af stað eftir tvær vikur.
Bandaríkjamenn hafa þegar sent flugmóðurskipið USS Abraham Lincoln til Mið-Austurlanda, auk annarra herskipa, fjölda herflugvéla og önnur hergögn og loftvarnarkerfi á svæðið.
Bandaríkjamenn hafa farið fram á að Íranar hætti auðgun úrans eða að hún fari fram í öðru ríki, svo Íranar geti ekki komið upp kjarnorkuvopnum. Þessu hafnaði klerkastjórnin í nýlegum viðræðum í Óman en til stendur að halda frekari viðræður á næstunni. Hvenær þær eiga að fara fram liggur ekki fyrir.
Trump fundaði í gær með Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísrael, þar sem þeir töluðu meðal annars um Íran. Eftir fundinn sagði Trump á Turth Social, sínum eigin samfélagsmiðli, að fundurinn hefði verið „mjög góður“.
Niðurstaða hans hefði verið sú að viðræður við klerkastjórnina myndu halda áfram og sagðist Trump vilja sjá hvort hægt væri að komast að samkomulagi. Það sagðist Trump vilja.
„Ef það er ekki hægt, verðum við bara að sjá hver útkoman verður. Síðast ákváðu Íranir að þeir vildu ekki semja, og þeir urðu fyrir Miðnæturhamrinum, sem fór ekki vel fyrir þá,“ skrifaði Trump.
„Midnight Hammer“ var nafn hernaðaraðgerðarinnar þegar Bandaríkjamenn notuðu B-2 Spirit-sprengjuflugvélar til að varpa mjög svo sérstökum sprengjum á neðanjarðarbyrgi þar sem Íranir hafa auðgað úran.
„Vonandi verða þeir skynsamari og ábyrgari að þessu sinni,“ sagði Trump.
Forsetinn íhugaði árásir á Íran þegar öryggissveitir klerkastjórnarinnar gengu mjög svo harkalega fram gegn mótmælendum en þúsundir eru taldir hafa látið lífið. Ekki varð þó af þeim árásum og bað Trump forsvarsmenn varnarmálaráðuneytisins um að veita honum frekari kosti til afgerandi árása.
Í samtali við blaðamenn í síðustu viku sagði Trump að hann hefði nægan tíma.
Íranskir sjóliðar um borð í sex vélbyssubúnum hraðbátum reyndu í morgun að stöðva danskt olíuflutningskip, sem siglt er undir bandarískum fána, á Hormuz-sundi í Persaflóa. Stjórnendur skipsins juku hraða þess og komust þannig undan þegar írönsku sjóliðarnir skipuðu þeim að stöðva skipið. Seinna í dag var olíuflutningaskipinu svo fylgt eftir af bandarísku herskipi.
Æðstiklerkur Íran hótar að hvers konar árás af höndum Bandaríkjamanna gæti hrint að stað svæðisstríði. Spenna milli ríkjanna tveggja hefur aukist til muna eftir miklar óeirðir í Íran síðustu vikur.
Bandarískur herskipafloti nálgast Íran og hótar Bandaríkjaforseti því að tíminn sé að renna út fyrir írönsk stjórnvöld að semja um kjarnorkuvopnaáætlun þeirra. Íranar segjast reiðubúnir til viðræðna en þeir séu einnig að verjast af festu.