Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið

Gylfi Þór Sigurðsson er ekki lengur markahæsti leikmaður íslenska karlalandsliðsins í fótbolta. Gylfi hefur misst tvö mörk samkvæmt nýrri heimasíðu KSÍ og Eiður Smári Guðjohnsen er aftur orðinn markahæsti leikmaður A-landsliðs karla samkvæmt opinberum gögnum KSÍ.
Óhætt er að segja að óánægja sé með nýja heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands. Síðan er meingölluð og það sem verra er gefur hún ekki upp réttar tölur eins og yfir landsleiki og mörk svo eitthvað sé nefnt.
Nýja heimasíðan fór í loftið langt frá því að vera í nothæfu ástandi. Framkvæmdastjóri KSÍ, Eysteinn Pétur Lárusson, segir að þetta sé allt í vinnslu, öll gögn séu örugg og munu koma fram í dagsljósið á endanum. Hann er bjartsýnn á það en ég get ekki tekið undir slíka Pollýönnu-hugsun.
Gallarnir í dag eru bara of margir og of sláandi.
Síðan flækir einföldustu mál. Felur það sem fólk þarf að nota mest og fjarlægir fjöldann allan af upplýsingum um knattspyrnumót og knattspyrnuleiki.
Það var hreinlega áfall að fara inn á hana í fyrsta sinn. Flott grafík og litrík uppsetning getur verið góð viðbót við heimasíðu en lykilatriðið við góða síðu er að fólk rati auðveldlega um síðuna og finni það sem skiptir mestu máli fljótt og auðveldlega.
Það var spenningur í manni að opna nýju síðuna í fyrsta sinn. Vissulega var maður vongóður um að sjá einhverjar nýjungar og jafnvel ítarlegri upplýsingar. Raunin var allt önnur.
Það er ekki nóg með að upplýsingarnar séu færri, faldari og ruglingslegri heldur er síðan svo klunnalega hönnuð að skroll-takkinn verður mikilvægasta hjálpartækið á vegferðinni um síðuna. Maður verður líka mjög auðveldlega áttavilltur inni á síðunni enda eru upplýsingarnar svo sundurslitnar og plássfrekar að lítið kemst fyrir á skjánum hverju sinni.
Hönnun heimasíðu sérsambands er vissulega ekki auðvelt verkefni. Það kallar á góða þarfagreiningu og samvinnu við starfsmenn, knattspyrnuáhugafólk og notendur síðunnar. Lykilatriðið er að allar helstu upplýsingarnar séu aðgengilegar og að ný síða opni dyrnar að frekari fróðleik frekar en að fela hann eða henda honum í ruslið.
Hver á sökina? Sá sem gerði þarfagreininguna fyrir KSÍ eða þeir sem hönnuðu síðuna? Miðað við þær upplýsingar sem eru nú horfnar af sjónarsviðinu þá hefur þarfagreining ekki verið upp á marga fiska.
Það er líka augljóst að þessi heimasíða er hönnuð út frá smáforriti fyrir snjallsíma. Appið hefur verið sett í fyrsta sætið og sjálf heimasíðan fær síðan að hanga með. Appið er vissulega betra en síðan. Það breytir því samt ekki að þar vantar líka þær upplýsingar sem ég í einfeldni minni hélt að væru aldrei í hættu á að detta út við hönnun nýrrar síðu Knattspyrnusambands Íslands.
Það að leikir og mörk í Bestu deildinni séu ekki sundurliðaðir og frekar hent í sama haug með leikjum í B-, C-, D- og E-deildum er gott dæmi um hversu hugsunarlaus þessi hönnun er. Að geta ekki séð sundurliðun yfir leiki og mörk leikmanna eftir deildum, landsleikjum eða öðru er líka mikill missir.
Hér áður fyrr gat maður séð hvað var á bak við tölur yfir leiki og mörk en ekki lengur. Þú kemst heldur ekki inn í það mót sem um ræðir heldur þarftu að fara aftur á upphafsstað og hefja annað ferðalag um þetta völundarhús sem síðan er.
Á gömlu síðunni var líka hægt að nálgast yfirlit yfir úrslit eins liðs, töflu yfir alla leiki liðsins með upplýsingum um þátttöku allra leikmanna og fleira. Allt farið eða vonandi bara falið.
Það vantar bæði landsleiki og landsliðsmörk hjá sumum leikmönnum og hjá öðrum er einhver furðuleg sundurliðun í gangi. Þeir spiluðu stundum Adults-landsleiki og stundum A-landsleiki. Hjá nokkrum þeirra dugir samt ekki að leggja þá saman því það vantar inn leiki.
Gylfi Þór Sigurðsson, sem á að vera markahæsti landsliðsmaður Íslands, er þannig bara skráður með 25 mörk í 82 leikjum en er í raun með 27 mörk í 83 leikjum. Eiður Smári Guðjohnsen heldur aftur á móti öllum sínum 26 mörkum og er því aftur orðinn markahæstur, samkvæmt opinberum en kolröngum tölum.
Á gamla vefnum hefði verið auðvelt að sjá hvaða mörk eða leiki vantaði en á þessari stendur bara talan ein og sér og það er ekkert á bak við hana.
Það er afar erfitt að finna eitthvað jákvætt. Meira segja starfsmannasíða sambandsins er verri á nýju síðunni. Í stuttu máli sagt er öllum helstu upplýsingum kastað fyrir borð eða þær faldar á bak við endalaust flakk um síðuna.
Ný heimasíða Knattspyrnusambands Íslands er vonandi bara síða að ganga í gegnum algjöran byrjendafasa. Svona til að reyna að hugsa eitthvað jákvætt. Það er samt ekki gott að henda ókláraðri eða óyfirfarinni heimasíðu í loftið. Enn verra var taka þá gömlu algjörlega úr notkun á meðan hin virkar ekki sem skildi.
Rökin eru sú að sambandið sé að spara pening. Hvað hefur þá eiginlega kostað að reka gamla vefinn ef það lá svona mikið á að henda honum út?
Sú ákvörðun er líka sú versta af mörgum vondum sem hafa verið teknar í kringum þessa heimasíðu. Sú staðreynd að gamli KSÍ-vefurinn sé horfinn af netinu er klárt dæmi um virðingarleysi sambandsins fyrir upplýsingagjöf og tölfræði íslenska fótboltans.
Ég hef lengi unnið að tölfræði í fótbolta og hef notað KSÍ-vefinn mikið til að lóðsa mig um mót og fyrri úrslit. Ég er hreinlega hneykslaður á þessum vinnubrögðum langstærsta sérsambands Íslands.
Gamli vefurinn var auðvitað ekki fullkominn en það var samt vel hönnuð heimasíða þar sem upplýsingarnar voru skýrar, aðgengilegar og hjálpuðu þeim sem þurftu að fá yfirlit yfir íslenska fótboltann. Í samanburði við þessa nýju síðu lítur hann út eins og best hannaði vefur sögunnar.
Þessi nýja heimasíða er gríðarleg afturför. Í raun er þetta eins og að þurfa að hætta með ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið. Það sem þú fannst á augabragði áður fyrr kostar nú mikla leit og oftar en ekki þá grípur þú í tómt.
Ég fagna því engu að síður að framkvæmdastjórinn sé bjartsýnn á að síðan verði góð og nothæf á endanum. Ég sjálfur sé bara ekki slíkt kraftaverk verða að veruleika og verð líklega að sætta mig við það að upplýsingar um íslenskan fótbolta verði hér eftir fátæklegri, ruglingslegri og vitlausari en áður.