Íslenska deildin byrjar langsíðust Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. febrúar 2026 13:03 Víkingar unnu Valsmenn í lokaleik Bestu deildar karla í knattspyrnu og fengu Íslandsmeistara skjöldinn afhentan að leik loknum. Vísir/Anton Sumardeildir evrópska fótboltans eru að fara í gang. Írarnir voru fyrstir að byrja um síðustu en Íslendingar munu síðan reka lestina. Besta deild karla í fótbolta hefst 10. apríl næstkomandi með leik Íslandsmeistara Víkinga og Blika sem þýðir að allar hinar ellefu sumardeildirnar verða byrjaðar. Færeyingar byrja þannig Meistaradeildina sína 6. mars næstkomandi eða meira en mánuði áður en sú íslenska byrjar. Það eru reyndar aðeins Írar, Georgíumenn og Litháar sem byrja á undan Færeyingum af þeim tólf þjóðum sem spila deildir sínar yfir sumartímann. Eistar og Lettar byrja á sama tíma og Færeyingar. Sex dögum fyrir fyrsta leik í íslensku deildinni byrja bæði Svíar og Finnar með sínar deildir. Hér fyrir neðan má sjá fróðlegt yfirlit yfir hvenær sumardeildir Evrópu fara af stað. View this post on Instagram A post shared by Football Rankings (@footrankings)