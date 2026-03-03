Í gervi nautabana fyrir eina sigurinn á Spáni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. mars 2026 13:32 Ásthildur Helgadóttir, fyrirliði íslenska landsliðsins 2002, sést hér á auglýsingunni frægu fyrir fyrsta og eina sigurleik Íslands á Spáni. timarit.is Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir í kvöld heimsmeisturum Spánar í fyrsta leik sínum í undankeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta 2027. Mótherjinn er gríðarlega sterkur og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta hefur aðeins einu sinni náð að vinna Spán í A-landsleik frá upphafi. Sá leikur fór fram á Laugardalsvellinum 30. maí 2002 eða fyrir næstum því 24 árum síðan. Fyrir leikinn fyrir næstum því aldarfjórðungi síðan komu íslensku stelpurnar fram í heilsíðuauglýsingu þar sem mátti sjá þær klæddar í spænska nautabanabúninga. Það mátti líka sjá í bert hold hjá stelpunum eins og hjá fyrirliðanum Ásthildi Helgadóttur sem stóð fremst á myndinni, ber að ofan og með bolta fyrir framan sig. Stelpurnar höfðu áður vakið mikla athygli fyrir að koma fram á nærfötunum í auglýsingu fyrir heimaleik á móti Ítalíu haustið áður. Sá leikur vannst en nokkrum dögum síðar steinlágu stelpurnar 6-1 á móti Spáni. Nautabana-auglýsingin fræga sem birtist fyrir leikinn.Timarit.is Þær buðu aftur á móti upp á allt aðra og miklu betri frammistöðu í nautabanaleiknum svokallaða enda unnu þær spænska liðið sannfærandi 3-0. Síðan hefur Ísland ekki unnið Spán aftur og verkefnið hefur líklega aldrei verið erfiðara en í kvöld á móti ríkjandi heimsmeisturum á útivelli. Þessir leikir fyrir rúmum tveimur áratugum voru byrjunin á uppkomu íslenska liðsins en sex árum síðar komust þær á sitt fyrsta stórmót. Tvö fyrstu mörkin í sigurleiknum á Spáni voru skráð sem sjálfsmörk af spænska dómaranum en ættu með réttu að hafa verið skráð á Ásthildi Helgadóttur og Margréti Ólafsdóttur. Ásthildur fékk þó skráð þriðja markið þegar hún skallaði boltann í netið og innsiglaði sigurinn. Búinn að vera stórkostlegur dagur „Ég held að ég sé ofar skýjum núna,“ sagði landsliðsþjálfarinn Jörundur Áki Sveinsson við undirritaðan eftir leikinn. „Þetta er búinn að vera stórkostlegur dagur, aðallega vegna þess að okkur tókst að vinna þennan leik en einnig með þessari ótrúlegu umgjörð sem var í kringum hann. Það var frábær stemning á pöllunum en það er einnig frábær stemning í liðinu og ég hef aldrei upplifað svona góðan liðsanda hjá neinum hóp sem ég hef þjálfað,“ sagði Jörundur en leikurinn setti á sínum tíma met í fjölda áhorfenda á kvennalandsleik. Auðvitað var nautabanaauglýsingin mikið í umræðunni í kringum þennan leik. Auglýsingagerðin styrkti liðsandann „Þessi auglýsingagerð fyrir leikina er að styrkja liðsandann. Þær standa mikið í þessu sjálfar með hjálp góðra aðila og það er síðan frábært að uppskera það síðan með því að fá allt þetta fólk á völlinn,“ sagði Jörundur. Liðið sem hafði tapað með fimm mörkum ári áður vann nú sama lið með þremur mörkum tæpu ári síðar. „Við vissum að þessi tapleikur úti á Spáni í fyrra var slys og við ætluðum að sanna það, ekki bara fyrir okkur heldur fyrir öllum, og gerðum það með mjög sannfærandi hætti,“ sagði Jörundur. Vísir mun fylgjast með gangi mála í leiknum í dag sem hefst klukkan 18.00 að íslenskum tíma. Landslið kvenna í fótbolta Mest lesið Tapaði hlaupinu af því að forystubíllinn lét hana hlaupa kolranga leið Sport „Ég held ég sé komin með nóg af karlmönnum í bili“ Sport Gakpo leit upp til Alberts Enski boltinn Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Enski boltinn Vildi vinna fyrir dóttur sína en klúðraði því algjörlega Golf Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ Fótbolti Segir Almari og félögum sýnd hræðileg vanvirðing Körfubolti „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Enski boltinn Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Enski boltinn Ísland enn eina liðið sem hefur unnið Ítalíu Körfubolti Fleiri fréttir Í gervi nautabana fyrir eina sigurinn á Spáni Efins um að ráða Carrick til frambúðar: „Maður er brenndur af fyrri tíð“ Grímuklæddir áhorfendur ruddust inn á völlinn Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann Rekinn eftir 8-0 sigur „Ísland er með óþægilegt lið“ Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Skoða leiðir fyrir knattspyrnustjóra til að skora á dóma í enska boltanum „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Gakpo leit upp til Alberts Aftur tapaði Real og rauða spjaldið tvisvar á loft Hanga fyrir ofan strik á markatölu Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ „Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“ Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking Sonur Åge Hareide ráðinn til Molde Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“ Væri kominn í þúsund mörk ef hann hefði nýtt öll vítin Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila „Hvað er hann að gera hér?“ „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Sjáðu hetjudáðir Sesko, hornamörk Arsenal og ófarir Tottenham Hefur aldrei fengið hausverk á ævinni Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Roy Keane næstum búinn að skemma feril Heimis Allir sem hylji munninn verði reknir út af Dramatík hjá gömlu konunni í Rómarborg Losnar um pressu á Sverrislausan Benítez Sjá meira