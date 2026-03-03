Fótbolti

Í gervi nauta­bana fyrir eina sigurinn á Spáni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ásthildur Helgadóttir, fyrirliði íslenska landsliðsins 2002, sést hér á auglýsingunni frægu fyrir fyrsta og eina sigurleik Íslands á Spáni.
Ásthildur Helgadóttir, fyrirliði íslenska landsliðsins 2002, sést hér á auglýsingunni frægu fyrir fyrsta og eina sigurleik Íslands á Spáni. timarit.is

Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir í kvöld heimsmeisturum Spánar í fyrsta leik sínum í undankeppni heimsmeistaramótsins í fótbolta 2027.

Mótherjinn er gríðarlega sterkur og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta hefur aðeins einu sinni náð að vinna Spán í A-landsleik frá upphafi.

Sá leikur fór fram á Laugardalsvellinum 30. maí 2002 eða fyrir næstum því 24 árum síðan.

Fyrir leikinn fyrir næstum því aldarfjórðungi síðan komu íslensku stelpurnar fram í heilsíðuauglýsingu þar sem mátti sjá þær klæddar í spænska nautabanabúninga.

Það mátti líka sjá í bert hold hjá stelpunum eins og hjá fyrirliðanum Ásthildi Helgadóttur sem stóð fremst á myndinni, ber að ofan og með bolta fyrir framan sig.

Stelpurnar höfðu áður vakið mikla athygli fyrir að koma fram á nærfötunum í auglýsingu fyrir heimaleik á móti Ítalíu haustið áður. Sá leikur vannst en nokkrum dögum síðar steinlágu stelpurnar 6-1 á móti Spáni.

Nautabana-auglýsingin fræga sem birtist fyrir leikinn.Timarit.is

Þær buðu aftur á móti upp á allt aðra og miklu betri frammistöðu í nautabanaleiknum svokallaða enda unnu þær spænska liðið sannfærandi 3-0. Síðan hefur Ísland ekki unnið Spán aftur og verkefnið hefur líklega aldrei verið erfiðara en í kvöld á móti ríkjandi heimsmeisturum á útivelli.

Þessir leikir fyrir rúmum tveimur áratugum voru byrjunin á uppkomu íslenska liðsins en sex árum síðar komust þær á sitt fyrsta stórmót.

Tvö fyrstu mörkin í sigurleiknum á Spáni voru skráð sem sjálfsmörk af spænska dómaranum en ættu með réttu að hafa verið skráð á Ásthildi Helgadóttur og Margréti Ólafsdóttur. Ásthildur fékk þó skráð þriðja markið þegar hún skallaði boltann í netið og innsiglaði sigurinn.

Búinn að vera stórkostlegur dagur

„Ég held að ég sé ofar skýjum núna,“ sagði landsliðsþjálfarinn Jörundur Áki Sveinsson við undirritaðan eftir leikinn.

„Þetta er búinn að vera stórkostlegur dagur, aðallega vegna þess að okkur tókst að vinna þennan leik en einnig með þessari ótrúlegu umgjörð sem var í kringum hann. Það var frábær stemning á pöllunum en það er einnig frábær stemning í liðinu og ég hef aldrei upplifað svona góðan liðsanda hjá neinum hóp sem ég hef þjálfað,“ sagði Jörundur en leikurinn setti á sínum tíma met í fjölda áhorfenda á kvennalandsleik.

Auðvitað var nautabanaauglýsingin mikið í umræðunni í kringum þennan leik.

Auglýsingagerðin styrkti liðsandann

„Þessi auglýsingagerð fyrir leikina er að styrkja liðsandann. Þær standa mikið í þessu sjálfar með hjálp góðra aðila og það er síðan frábært að uppskera það síðan með því að fá allt þetta fólk á völlinn,“ sagði Jörundur. Liðið sem hafði tapað með fimm mörkum ári áður vann nú sama lið með þremur mörkum tæpu ári síðar.

„Við vissum að þessi tapleikur úti á Spáni í fyrra var slys og við ætluðum að sanna það, ekki bara fyrir okkur heldur fyrir öllum, og gerðum það með mjög sannfærandi hætti,“ sagði Jörundur.

Vísir mun fylgjast með gangi mála í leiknum í dag sem hefst klukkan 18.00 að íslenskum tíma.

Landslið kvenna í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið