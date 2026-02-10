Trump hafi vitað meira en hann viðurkenndi: „Allir vita hvað hann hefur verið að gera“ Agnar Már Másson skrifar 10. febrúar 2026 22:02 Trump, eiginkona hans Melania, Epstein og Maxwell í Mar-A-Lago árið 2000. Getty/Davidoff Studios Nýútgefin skjöl varpa ljósi á það að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur vitað lengur af kynferðisbrotum Jeffrey Epsteins en hann hefur viðurkennt. Í raun virðist hann hafa vitað um brot Epsteins frá því áður en fyrsta rannsókn hófst árið 2006. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ítrekað neitað því að hann hafi vitað nokkuð um brot hins alræmda kynferðisafbrotamanns Jeffreys Epsteins. Í júní 2006, um það leyti sem brot Epsteins urðu fyrst opinber, sagði hann við lögregluna að „allir“ vissu hvað kynferðisafbrotamaðurinn væri að bauka, að sögn fyrrverandi yfirlögregluþjóns í Miami. „Guði sé lof að þið séuð að stöðva hann, allir vita hvað hann hefur verið að gera,“ hefur yfirlögregluþjónninn Michael Reiter eftir Trump í viðtali við FBI frá 2019 í tengslum við rannsókn Reiters árið 2006. Trump hefur ekki tjáð sig um þessi skjöl en hann neitaði meðal annars í viðtali árið 2019 að hafa vitað nokkuð um athæfi Epsteins. Trump mun hafa sagt við Reiter að fólk í New York vissi að Epstein væri viðbjóðslegur og tók fram að Ghislaine Maxwell væri samverkamaður Epsteins. Maxwell væri „ill“ en hún var dæmd árið 2021 fyrir sinn þátt í málinu. Epstein lést í fangelsi 2019. Nafn Reiters er yfirstrikað í skjalinu en hann staðfestir við Miami Herald að um viðtal við sig sé að ræða enda var hann yfirlögregluþjónn á þessum tíma. Viðtalið var framkvæmt árið 2019 en hefur ekki komist í kastljós fjölmiðla fyrr en nú. Varpar það ljósi á aðkomu Trumps að fyrstu rannsókn sem gerð var á kynferðisbrotum Epsteins árið 2006 á Pálmaströnd í Flórídaríki. Í skjalinu er enn fremur tekið fram að Trump hafi sagt við lögregluna að hann hefði eitt sinn verið ásamt Epstein í viðurvist unglinga. „[Ég] hypjaði mig út,“ er haft eftir Trump. Hann mun einnig hafa sagst hafa kastað Epstein út af klúbbnum sínum í Mar-a-lago. Forsetinn hefur ítrekað sagst ekkert hafa vitað um glæpi Epsteins en þessi skjöl munu líklegast vekja enn frekari spurningar um það hvað Trump vissi og hvenær. Mál Jeffrey Epstein Donald Trump Bandaríkin Kynferðisofbeldi Mest lesið Gabríel Boama og yngri bróðir hans réðust á tvær konur og bróðirinn stakk pilt Innlent Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Innlent Tók þrjátíu sekúndur að fara inn og út Innlent Bílvelta í Ártúnsbrekku Innlent Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Innlent „Farið að líkjast vöruúrvalinu í sovéskri kjörbúð“ Innlent Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Innlent Taki þátt í skipulagningu frá Litla-Hrauni Innlent „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Innlent Fleiri fréttir FBI birtir myndir af grímuklæddum manni við heimili Guthrie Macron segir Evrópumönnum að hrista af sér slenið Undirbúa nýja innrás til að afvopna Hamas Nýtt samkomulag eða nýtt vopnakapphlaup? Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Þrýsta á Ísraela varðandi Vesturbakkann Hótar að koma í veg fyrir opnun brúar milli Windsor og Detroit Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Hvetur Starmer til að segja af sér Bauluðu á Vance af „evrópsku stolti“ Áhrifamiklir norskir erindrekar rannsakaðir vegna Epsteins Vilja herða skilyrði fyrir sænskum ríkisborgararétti Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Christchurch-morðinginn vill draga játninguna til baka Jimmy Lai dæmdur í 20 ára fangelsi Afgerandi sigur stjórnarflokkanna í Japan Prinsinn fyrrverandi deildi trúnaðarupplýsingum með Epstein Kviknaði í minnisvarða um fórnarlömb eldsvoðans Nánasti ráðgjafi Starmers segir af sér Japanir halda í kjörklefana Bandaríkjamenn vilji að stríðinu verði lokið í júní Birtu ekki baulið Segist ekki hafa gert mistök við birtingu myndbandsins Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum Íslendingarnir næstum lent í stórslysi vegna alvarlegra mistaka Höfnuðu kröfum Bandaríkjamanna Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Neytandi njósnakláms varð fórnarlamb Sjá meira