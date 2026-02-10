Erlent

Trump, eiginkona hans Melania, Epstein og Maxwell í Mar-A-Lago árið 2000. Getty/Davidoff Studios

Nýútgefin skjöl varpa ljósi á það að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur vitað lengur af kynferðisbrotum Jeffrey Epsteins en hann hefur viðurkennt. Í raun virðist hann hafa vitað um brot Epsteins frá því áður en fyrsta rannsókn hófst árið 2006.

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur ítrekað neitað því að hann hafi vitað nokkuð um brot hins alræmda kynferðisafbrotamanns Jeffreys Epsteins.

Í júní 2006, um það leyti sem brot Epsteins urðu fyrst opinber, sagði hann við lögregluna að „allir“ vissu hvað kynferðisafbrotamaðurinn væri að bauka, að sögn fyrrverandi yfirlögregluþjóns í Miami.

„Guði sé lof að þið séuð að stöðva hann, allir vita hvað hann hefur verið að gera,“ hefur yfirlögregluþjónninn Michael Reiter eftir Trump í viðtali við FBI frá 2019 í tengslum við rannsókn Reiters árið 2006. 

Trump hefur ekki tjáð sig um þessi skjöl en hann neitaði meðal annars í viðtali árið 2019 að hafa vitað nokkuð um athæfi Epsteins.

Trump mun hafa sagt við Reiter að fólk í New York vissi að Epstein væri viðbjóðslegur og tók fram að Ghislaine Maxwell væri samverkamaður Epsteins. Maxwell væri „ill“ en hún var dæmd árið 2021 fyrir sinn þátt í málinu. Epstein lést í fangelsi 2019.

Nafn Reiters er yfirstrikað í skjalinu en hann staðfestir við Miami Herald að um viðtal við sig sé að ræða enda var hann yfirlögregluþjónn á þessum tíma.

Viðtalið var framkvæmt árið 2019 en hefur ekki komist í kastljós fjölmiðla fyrr en nú. Varpar það ljósi á aðkomu Trumps að fyrstu rannsókn sem gerð var á kynferðisbrotum Epsteins árið 2006 á Pálmaströnd í Flórídaríki.

Í skjalinu er enn fremur tekið fram að Trump hafi sagt við lögregluna að hann hefði eitt sinn verið ásamt Epstein í viðurvist unglinga. „[Ég] hypjaði mig út,“ er haft eftir Trump. Hann mun einnig hafa sagst hafa kastað Epstein út af klúbbnum sínum í Mar-a-lago.

Forsetinn hefur ítrekað sagst ekkert hafa vitað um glæpi Epsteins en þessi skjöl munu líklegast vekja enn frekari spurningar um það hvað Trump vissi og hvenær.

