Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Aron Guðmundsson skrifar 10. febrúar 2026 21:30 Clive Mason/Getty Images Leikmenn Chelsea naga sig í handarbökin eftir að hafa glutrað niður tveggja marka forystu gegn Leeds United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld í leik sem endaði með 2-2 jafntefli. Leikmenn Chelsea naga sig í handarbökin eftir að hafa glutrað niður tveggja marka forystu gegn Leeds United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld í leik sem endaði með 2-2 jafntefli. Liðin mættust á Stamford Bridge í Lundúnum og leikurinn byrjaði vel fyrir Chelsea. Joao Pedro kom liðinu yfir með marki á 24.mínútu og reyndist það eina mark fyrri hálfleiksins. Pedro verið iðinn við kolann upp á síðkastið. Chelsea fékk svo vítaspyrnu nokkuð snemma í seinni hálfleik, nánar tiltekið á 58.mínútu. Cole Palmer. stjarna liðsins tók spyrnuna, kom boltanum fram hjá Karl Darlow í markinu og boltinn endaði í netinu, staðan orðin 2-0 Chelsea í vil. Gestirnir í liði Leeds United voru hins vegar ekki á þeim buxunum að gefast upp. Þjóðverjinn Lukas Nmecha minnkaði muninn fyrir Leeds með marki úr vítaspyrnu á 67.mínútu og aðeins nokkrum mínútum síðar jafnaði Noah Okafor metin fyrir gestina í stöðuna 2-2. Og þar við sat. Liðin skiptu á milli sín stigunum og eru það gestirnir í Leeds United sem leggjast sáttari á koddann í kvöld. Chelsea varð af mikilvægum stigum í Meistaradeildarbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar. Liðið situr í 4.sæti með 44 stig. Leeds United er í 15.sæti með 30 stig, sjórum stigum frá fallsæti.