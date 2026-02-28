Chelsea setti enskt met í taprekstri Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. febrúar 2026 08:01 Það hefur verið mikill taprekstur á Chelsea undanfarið og nú er komið í ljós að félagið hefur sett nýtt enskt met. Getty/Sally Rawlins Chelsea er enn á ný í umræðunni vegna reksturs félagsins og nú hefur forráðamönnum félagsins tekist að setja nýtt met í taprekstri samkvæmt upplýsingum frá Knattspyrnusambandi Evrópu. Samkvæmt UEFA tapaði stórliðið 355 milljónum punda, rúmlega 58 milljörðum króna, á árunum 2024 til 2025. Þetta er mesta fjárhagstap ensks félags nokkru sinni, að því er breska ríkisútvarpið greinir frá. Tölurnar koma úr nýrri fjárhagsskýrslu frá evrópska knattspyrnusambandinu UEFA. Í henni kemur fram, samkvæmt BBC, að ein af ástæðunum fyrir fjárhagsvandræðum Chelsea sé hár launakostnaður félagsins. How have Chelsea made biggest loss in English football history? https://t.co/NNObRjBe0M— BBC News (UK) (@BBCNews) February 26, 2026 Chelsea er sagt hafa eytt 388 milljónum punda í laun á tímabilinu 24/25, sem er aukning um 43 milljónir punda frá fyrra tímabili. Auk þess jókst rekstrarkostnaður félagsins á sama tímabili um rúmlega 80 milljónir punda. Á sama tíma og útgjöldin jukust víða drógust sumar tekjur saman. Til dæmis er sagt að félagið hafi haft fimm milljónum punda minni viðskiptatekjur 24/25 en tímabilið á undan. Chelsea þénaði einnig, samkvæmt breska ríkisútvarpinu, „talsvert minna“ en hin fimm ríkustu úrvalsdeildarfélögin þegar kemur að sölu á varningi og keppnistreyjum. Niðurstaðan hefði þó getað litið enn verr út fyrir Lundúnafélagið. Þökk sé þátttöku og sigri á HM félagsliða sumarið 2025 fengust 192 milljónir punda í útsendingartekjur – tala sem aðeins Manchester City nær að toppa. Önnur huggun fyrir Chelsea er að þrátt fyrir allt eru þeir ekki verstir í Evrópu, þótt þeir hafi slegið neikvætt enskt met. Árið 2021 var FC Barcelona skráð fyrir enn meira tapi. Katalónarnir eru sagðir hafa tapað 484 milljónum punda, um áttatíu milljörðum íslenskra króna. Enski boltinn Chelsea FC Mest lesið Sjáðu sigurkörfuna: „Elvar Friðriksson, ertu ekki að grínast“ Körfubolti „Í síðustu viku sögðu þeir að ég væri versti leikmaður í heimi“ Fótbolti Uppgjör: Ísland - Litáen 86-85 | Elvar tryggði sigurinn á ögurstundu Körfubolti Býður út Ólympíugallann sinn og áhuginn er gríðarlegur Sport „Þetta var eins og Guð sjálfur væri mættur á völlinn“ Körfubolti Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Íslenski boltinn Áhorfendur hlupu inn á völlinn og sneru Messi niður í jörðina Fótbolti Fyrsti sigur Íslands á Litháen í 34 ár Körfubolti Botnliðið með óvæntan sigur á Aston Villa Enski boltinn Dagskráin: Þorir Liverpool-aðdáandi að mæta í Doc Zone? Sport Fleiri fréttir Chelsea setti enskt met í taprekstri Botnliðið með óvæntan sigur á Aston Villa Algjört bull að gefa í skyn að starf Jürgens Klopp sé í hættu Molde kaupir ungan leikmann frá Liverpool Sparkað frá Chelsea en trónir nú á toppi tilverunnar Þeir mega eiga kokteilana, við drekkum alvöru pintur Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Man Utd skilaði hagnaði en skuldirnar hækkuðu samt Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Segir það forréttindi að vera með Man. United-pressuna á sér Portúgal vill fá enska unglingalandsliðsmanninn Vonast eftir stærra hlutverki Fylltu í eyðurnar: „Hann þarf að vinna deildina“ Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ „Ég trúi á sjálfan mig“ Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan „Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“ Þakkar opinskáum liðsfundi fyrir frammistöðu Arsenal á móti Tottenham FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu „Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ „Hann var farþegi í þessum leik“ Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Sjá meira