Chelsea setti enskt met í taprekstri

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það hefur verið mikill taprekstur á Chelsea undanfarið og nú er komið í ljós að félagið hefur sett nýtt enskt met.
Chelsea er enn á ný í umræðunni vegna reksturs félagsins og nú hefur forráðamönnum félagsins tekist að setja nýtt met í taprekstri samkvæmt upplýsingum frá Knattspyrnusambandi Evrópu.

Samkvæmt UEFA tapaði stórliðið 355 milljónum punda, rúmlega 58 milljörðum króna, á árunum 2024 til 2025.

Þetta er mesta fjárhagstap ensks félags nokkru sinni, að því er breska ríkisútvarpið greinir frá. Tölurnar koma úr nýrri fjárhagsskýrslu frá evrópska knattspyrnusambandinu UEFA. Í henni kemur fram, samkvæmt BBC, að ein af ástæðunum fyrir fjárhagsvandræðum Chelsea sé hár launakostnaður félagsins.

Chelsea er sagt hafa eytt 388 milljónum punda í laun á tímabilinu 24/25, sem er aukning um 43 milljónir punda frá fyrra tímabili. Auk þess jókst rekstrarkostnaður félagsins á sama tímabili um rúmlega 80 milljónir punda.

Á sama tíma og útgjöldin jukust víða drógust sumar tekjur saman. Til dæmis er sagt að félagið hafi haft fimm milljónum punda minni viðskiptatekjur 24/25 en tímabilið á undan. Chelsea þénaði einnig, samkvæmt breska ríkisútvarpinu, „talsvert minna“ en hin fimm ríkustu úrvalsdeildarfélögin þegar kemur að sölu á varningi og keppnistreyjum.

Niðurstaðan hefði þó getað litið enn verr út fyrir Lundúnafélagið. Þökk sé þátttöku og sigri á HM félagsliða sumarið 2025 fengust 192 milljónir punda í útsendingartekjur – tala sem aðeins Manchester City nær að toppa.

Önnur huggun fyrir Chelsea er að þrátt fyrir allt eru þeir ekki verstir í Evrópu, þótt þeir hafi slegið neikvætt enskt met. Árið 2021 var FC Barcelona skráð fyrir enn meira tapi. Katalónarnir eru sagðir hafa tapað 484 milljónum punda, um áttatíu milljörðum íslenskra króna.

