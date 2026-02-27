Enski boltinn

Þeir mega eiga kokteilana, við drekkum al­vöru pintur

Valur Páll Eiríksson skrifar
Daniel Farke og hans menn í Leeds drekka bjór. Ekki kokteila eða slíkt sull.
Daniel Farke, þjálfari Leeds United, vakti lukku á blaðamannafundi fyrir leik hans manna við Manchester City í ensku úrvalsdeildinni um helgina. Hann er lítið fyrir kokteilana sem andstæðingarnir fengu sér í vikunni.

Athygli vakti síðustu helgi þegar Pep Guardiola, þjálfari Manchester City, greindi frá því að leikmenn hans myndi fá þriggja daga frí eftir 2-1 sigur liðsins á Newcastle á laugardag.

Guardiola var léttur á blaðamannafundi eftir þann leik og hvatti leikmenn liðsins til að hella í sig kokteilum.

„Ég sagði við leikmenn mína. Drekkið mikið af caipirinhas og daiquiris yfir þetta þriggja daga tímabil, njótið lífsins. Þegar að fríinu lýkur komið þið á æfingarsvæðið, leggið inn þrjár frábærar frammistöður á æfingum og haldið svo í leik á móti Leeds United.“

Klippa: Fá sér bjór meðan hinir eru í kokteilum

Farke var spurður út í þetta á blaðamannafundi í gær og var snar til svars.

„Þetta er munurinn á félögunum. Þeir drekka caipirinhas og daiquiris en hér drekkum við alvöru pintur af bjór. Hér er alvöru Elland Road andi,“ segir Farke léttur.

„Ég hlakka til leiksins. Við erum að mæta sigursælasta og besta liði áratugarsins í heimsfótbolta,“ segir Farke um leikinn.

Leikur Leeds og Manchester City er klukkan 17:30 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport.

