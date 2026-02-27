Þeir mega eiga kokteilana, við drekkum alvöru pintur Valur Páll Eiríksson skrifar 27. febrúar 2026 13:02 Daniel Farke og hans menn í Leeds drekka bjór. Ekki kokteila eða slíkt sull. Jay Barratt/Getty Images Daniel Farke, þjálfari Leeds United, vakti lukku á blaðamannafundi fyrir leik hans manna við Manchester City í ensku úrvalsdeildinni um helgina. Hann er lítið fyrir kokteilana sem andstæðingarnir fengu sér í vikunni. Athygli vakti síðustu helgi þegar Pep Guardiola, þjálfari Manchester City, greindi frá því að leikmenn hans myndi fá þriggja daga frí eftir 2-1 sigur liðsins á Newcastle á laugardag. Guardiola var léttur á blaðamannafundi eftir þann leik og hvatti leikmenn liðsins til að hella í sig kokteilum. „Ég sagði við leikmenn mína. Drekkið mikið af caipirinhas og daiquiris yfir þetta þriggja daga tímabil, njótið lífsins. Þegar að fríinu lýkur komið þið á æfingarsvæðið, leggið inn þrjár frábærar frammistöður á æfingum og haldið svo í leik á móti Leeds United.“ Klippa: Fá sér bjór meðan hinir eru í kokteilum Farke var spurður út í þetta á blaðamannafundi í gær og var snar til svars. „Þetta er munurinn á félögunum. Þeir drekka caipirinhas og daiquiris en hér drekkum við alvöru pintur af bjór. Hér er alvöru Elland Road andi,“ segir Farke léttur. „Ég hlakka til leiksins. Við erum að mæta sigursælasta og besta liði áratugarsins í heimsfótbolta,“ segir Farke um leikinn. Leikur Leeds og Manchester City er klukkan 17:30 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport. Leeds United Manchester City Enski boltinn Mest lesið Stórlið mætast í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu Fótbolti Bauð gullliðinu upp á McDonald's: „Veit ekki hvernig hann er enn á lífi“ Sport Ensku liðin bíða Hákonar og Elíasar Fótbolti Í bann vegna lélegrar tungumálakunnáttu eiginmannsins Sport Segir Guðjón Val besta þjálfara heims Handbolti Á íslenska konu og barn en mætir Íslandi í kvöld Körfubolti Fjarbúð á enda og eltir nú drauminn Sport „Ég ætla ekki að bera ábyrgð á því“ Handbolti Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Fótbolti Heim í hlýjuna en alls ekki á heimleið Körfubolti Fleiri fréttir Þeir mega eiga kokteilana, við drekkum alvöru pintur Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Man Utd skilaði hagnaði en skuldirnar hækkuðu samt Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Segir það forréttindi að vera með Man. United-pressuna á sér Portúgal vill fá enska unglingalandsliðsmanninn Vonast eftir stærra hlutverki Fylltu í eyðurnar: „Hann þarf að vinna deildina“ Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ „Ég trúi á sjálfan mig“ Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan „Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“ Þakkar opinskáum liðsfundi fyrir frammistöðu Arsenal á móti Tottenham FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu „Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ „Hann var farþegi í þessum leik“ Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Bournemouth nálgast Evrópusætin Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Sjá meira