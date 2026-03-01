Manchester United lenti í miklum vandræðum gegn Crystal Palace en vann að lokum 2-1 sigur, eftir rautt spjald og víti í seinni hálfleiknum. Sigurinn kemur United upp í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Palace átti draumabyrjun þegar Maxence Lacroix skoraði með skalla strax á fjórðu mínútu, eftir hornspyrnu Adams Wharton.
Lacroix breyttist hins vegar úr hetju í skúrk eftir tíu mínútna leik í seinni hálfleik.
Franski miðvörðurinn greip þá lauslega aftan í öxl Matheus Cunha við vítateig Palace og dæmdi Chris Kavanagh vítaspyrnu. Eftir langa bið og skoðun á myndbandi fór svo rauða spjaldið einnig á loft og voru Palace-menn manni færri eftir það.
Bruno Fernandes skoraði af öryggi úr vítaspyrnunni og skömmu síðar lagði hann upp sigurmarkið fyrir sjóðheitan Benjamin Sesko sem var mættur í byrjunarlið United. Fernandes átti þá fyrirgjöf af hægri kanti og Sesko skoraði með frábærum skalla, sitt fjórða mark í síðustu fimm leikjum. Fyrri þrjú mörkin hafði hann öll skorað sem varamaður en í dag var hann í byrjunarliðinu á kostnað Amad Diallo.
United komst með sigrinum upp fyrir Aston Villa á markatölu, eftir að Villa tapaði óvænt fyrir botnliði Wolves á föstudaginn. Liðin eru bæði með 51 stig en markatala United fjórum mörkum betri, nú þegar tíu umferðir eru eftir. Þau eru átta stigum á eftir Manchester City og þremur á undan Liverpool sem er í 5. sæti.