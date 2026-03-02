Enski boltinn

Mikel Arteta ræðir málin við markvörð sinn David Raya sem átti eftir að bjarga Arsenal undir lokin.
Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, hrósaði frammistöðu David Raya í 2-1 sigri Arsenal á Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í gær en markvörðurinn hans varði mikilvægt skot í uppbótartíma til að halda Arsenal í fimm stiga forystu í titilbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar.

Skalli Jurrien Timber í seinni hálfleik eftir hornspyrnu frá Declan Rice virtist ætla að tryggja Arsenal mikilvægan sigur og endurheimta fimm stiga forystu sína á Manchester City í öðru sæti.  Sjálfsmark Piero Hincapié hafði jafnað metin eftir mark William Saliba í fyrri hálfleik,

Chelsea var manni færra eftir að Pedro Neto fékk sjöunda rauða spjald liðsins í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu á 70. mínútu en Chelsea ógnaði með því að stela stigi þegar skot Alejandro Garnacho seint í leiknum stefndi á markið.

Varði stórkostlega og tryggði stigin

Spænski landsliðsmarkvörðurinn Raya varði þó stórkostlega með því að teygja sig alla leið til að stöðva fyrrverandi kantmann Manchester United og tryggja að Arsenal tæki öll þrjú stigin.

„David er án efa einn af leiðtogum okkar. Hann er markvörður sem veit hvernig á að halda einbeitingu og getur ráðið úrslitum í leik þegar á þarf að halda,“ sagði Arteta.

Allt í einu þarf hann að bregðast við

„Stundum tekur hann alls ekki þátt og svo allt í einu þarf hann að bregðast við og varslan sem hann átti í lokin – þetta var ótrúlegt skot og hjartað mitt hætti næstum því að slá en hann varði aftur,“ sagði Arteta.

„Þetta var stórkostleg varsla, en við hefðum ekki átt að vera í þeirri stöðu. Ég reyni að halda ró minni, en við náðum ekki þeim yfirburðum sem við vildum gegn tíu mönnum,“ sagði Arteta.

Eftir að hafa misst niður 2-0 forystu og gert 2-2 jafntefli við botnlið Wolves fyrir tíu dögum – úrslit sem gáfu City mikið forskot í titilbaráttunni – hefur Arsenal náð að vinna Lundúnaslagina gegn Tottenham og Chelsea.

Og Arteta sagði að viðbrögð liðsins sýndu hæfni þess til að ná árangri á hæsta stigi.

„Hvernig við höfum brugðist við þessum vonbrigðaúrslitum hefur verið frábært. Mér fannst við vera góðir, góðar manneskjur og vilja vinna, en stigið sem liðið er á núna er annað,“ sagði Arteta.

Fegurðin og gæðin í þessari deild

„Tilfinningin að þú verðir að halda áfram að vinna og vinna og vinna, þú vinnur svo marga leiki en það er ekki nóg til að skapa bil. Þetta er fegurðin og gæðin í þessari deild,“ sagði Arteta.

Arsenal mætir Brighton á útivelli á miðvikudag og Arteta sagði að miðjumaðurinn Declan Rice þyrfti að fara í læknisskoðun eftir að hafa beðið um skiptingu gegn Chelsea.

„Declan bað um að fá skiptingu, svo það þarf að skoða hann fyrir miðvikudaginn. Hann fann fyrir einhverjum óþægindum,“ sagði Arteta.

