Englandsmeistarar Liverpool skiluðu aftur hagnaði eftir tímabilið sem liðið vann ensku úrvalsdeildina, með 15,2 milljóna punda afgangi fyrir skatt, 2,5 milljörðum króna, en um leið var launakostnaður liðsins sá hæsti í deildinni.
60 milljóna punda (9,9 milljarða króna) aukning í tekjum af fjölmiðlum skilaði mestu inn í fjárhaginn, en það vó þungt að liðið komst í sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar samanborið við ársfjórðungsúrslit Evrópudeildarinnar árið áður.
Hins vegar hækkaði kostnaður vegna starfsmanna um 42 milljónir punda (6,9 milljarða króna) í 428 milljónir punda (70,4 milljarða króna) vegna árangurstengdra bónusa fyrir deildarmeistaratitilinn, samningaendurnýjana stórstjarnanna Mohamed Salah og Virgil van Dijk, fjölgunar starfsmanna og almenns umsýslukostnaðar á leikdögum.
Liverpool are back in profit, but wage bill was the highest in the Premier League 😳 pic.twitter.com/nMIzo6PQ0t— ESPN UK (@ESPNUK) February 27, 2026
Þessi kostnaður hefur meira en tvöfaldast síðan 2016–17 og er nú hærri en hjá Manchester City, en launakostnaður þeirra á sama tímabili var 408 milljónir punda (67 milljarðar króna).
Þar sem þessar tölur eiga við tímabilið 2024–25 en bókhaldstímabilinu lauk 31. maí taka þær ekki tillit til 450 milljóna punda eyðslu Liverpool í leikmannakaupum um sumarið, þar sem leikmenn á borð við Alexander Isak, sem var metfé í Bretlandi, Florian Wirtz og Hugo Ekitike voru keyptir til að endurnýja leikmannahópinn.
En eftir tvö ár af tapi fyrir skatt – 9 milljónir punda 2022–23 og 57 milljónir punda 2023–24 – er félagið aftur komið í plús. Auk bættra tekna af fjölmiðlum jukust tekjur á leikdögum um 14 milljónir punda í 116 milljónir punda (19 milljarða króna) og viðskiptatekjur jukust um 15 milljónir punda í 323 milljónir punda (53 milljarða króna).
Hins vegar hefur veitukostnaður aukist um 107 prósent og fasteignagjöld um 286 prósent á síðustu fjórum árum.
„Við leynum því ekki að við viljum reka fjárhagslega sjálfbært félag, auka tekjustreymi og gera allt sem við getum utan vallar til að stuðla að meiri árangri innan hans,“ sagði Jenny Beacham, fjármálastjóri Liverpool.
„Tímabilið 2024–25 er frábært dæmi um hvernig þetta getur virkað, með mettekjum samhliða því að karlaliðið vann okkar 20. deildarmeistaratitil. Áskorunin fyrir okkur er að halda áfram vextinum með því ótrúlega starfi sem við vinnum á sviðum eins og samstarfsaðilasafni okkar og smásöluframboði, auk þess að halda áfram að auka fjölbreytni í áherslum okkar til að þjóna alþjóðlegum stuðningsmannahópi okkar sem best,“ sagði Beacham.
„Félagið stendur frammi fyrir verulegum kostnaðaráskorunum, þar á meðal hækkunum á umsýslu-, starfsmanna- og rekstrarkostnaði, samhliða þörfinni fyrir að keppa á hæsta stigi íþróttarinnar, bæði í karla- og kvennaliðum okkar. Frá lokum þessa uppgjörstímabils höfum við fjárfest verulega til að halda áfram að efla leikmannahópa okkar og fjárfest þannig í nútíð og framtíð félagsins,“ sagði Beacham.
„Eins og alltaf erum við staðráðin í að starfa í samræmi við fjármálareglur fótboltans, um leið og við höldum áfram að einbeita okkur að því að veita sem bestan grundvöll fyrir árangri innan og utan vallar fyrir stuðningsmenn okkar hér í Liverpool og um allan heim,“ sagði Beacham.