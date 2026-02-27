Enski boltinn

Botnliðið með ó­væntan sigur á Aston Villa

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mateus Mane og félagar í Wolves fagna hér marki Rodrigo Gomes (undir hrúgunni) með tilþrifum.
Mateus Mane og félagar í Wolves fagna hér marki Rodrigo Gomes (undir hrúgunni) með tilþrifum. Getty/Brett Patzke

Aston Villa, sem er í þriðja sætinu, tapaði í kvöld dýrmætum stigum í baráttunni um Meistaradeildarsæti þegar liðið tapaði 2-0 á móti botnliði Wolves í ensku úrvalsdeildinni.

Úlfarnir verða því ekki versta lið í sögu ensku úrvalsdeildarinnar en það var ljóst eftir dramatískan sigur á nágrönnum sínum.

Aston Villa á nú hættu á því að Manchester United nái þeim að stigum með sigri í sínum leik um helgina.

Þeir þurftu stig til að jafna Derby sem á áfram metið nú þegar Wolves er komið með þrettán stig.

Þetta var aðeins annar sigur Wolves á tímabilinu en um leið sá fyrsti síðan 3. janúar.

Fyrsta mark leiksins kom þegar 15 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik. Eftir frábæra móttöku og sendingu frá Adam Armstrong komst João Gomes einn á móti markverði.

Hann hamraði boltann í markið af slánni og gríðarleg fagnaðarlæti brutust út meðal allra tengdra Wovles.

Aston Villa átti skot sem var bjargað á línu sex mínútum í uppbótartíma en nær komust þeir ekki.

Þess í stað tvöfölduðu appelsínugulu treyjurnar forystuna með skyndisókn og nú var það Rodrigo Gomes sem skoraði eftir skyndsókn í blálokin.

Enski boltinn Aston Villa FC Wolverhampton Wanderers

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið