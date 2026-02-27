Botnliðið með óvæntan sigur á Aston Villa Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. febrúar 2026 22:08 Mateus Mane og félagar í Wolves fagna hér marki Rodrigo Gomes (undir hrúgunni) með tilþrifum. Getty/Brett Patzke Aston Villa, sem er í þriðja sætinu, tapaði í kvöld dýrmætum stigum í baráttunni um Meistaradeildarsæti þegar liðið tapaði 2-0 á móti botnliði Wolves í ensku úrvalsdeildinni. Úlfarnir verða því ekki versta lið í sögu ensku úrvalsdeildarinnar en það var ljóst eftir dramatískan sigur á nágrönnum sínum. Aston Villa á nú hættu á því að Manchester United nái þeim að stigum með sigri í sínum leik um helgina. Þeir þurftu stig til að jafna Derby sem á áfram metið nú þegar Wolves er komið með þrettán stig. Þetta var aðeins annar sigur Wolves á tímabilinu en um leið sá fyrsti síðan 3. janúar. Fyrsta mark leiksins kom þegar 15 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik. Eftir frábæra móttöku og sendingu frá Adam Armstrong komst João Gomes einn á móti markverði. Hann hamraði boltann í markið af slánni og gríðarleg fagnaðarlæti brutust út meðal allra tengdra Wovles. Aston Villa átti skot sem var bjargað á línu sex mínútum í uppbótartíma en nær komust þeir ekki. Þess í stað tvöfölduðu appelsínugulu treyjurnar forystuna með skyndisókn og nú var það Rodrigo Gomes sem skoraði eftir skyndsókn í blálokin. Enski boltinn Aston Villa FC Wolverhampton Wanderers Mest lesið Uppgjör: Ísland - Litáen 86-85 | Elvar tryggði sigurinn á ögurstundu Körfubolti Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Íslenski boltinn Stórlið mætast í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu Fótbolti Bauð gullliðinu upp á McDonald's: „Veit ekki hvernig hann er enn á lífi“ Sport Fjarbúð á enda og eltir nú drauminn Sport Ensku liðin bíða Hákonar og Elíasar Fótbolti Á íslenska konu og barn en mætir Íslandi í kvöld Körfubolti Í bann vegna lélegrar tungumálakunnáttu eiginmannsins Sport Segir Guðjón Val besta þjálfara heims Handbolti Sjö handteknir í Noregi grunaðir um að hagræða úrslitum Fótbolti Fleiri fréttir Botnliðið með óvæntan sigur á Aston Villa Algjört bull að gefa í skyn að starf Jürgens Klopp sé í hættu Molde kaupir ungan leikmann frá Liverpool Sparkað frá Chelsea en trónir nú á toppi tilverunnar Þeir mega eiga kokteilana, við drekkum alvöru pintur Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Man Utd skilaði hagnaði en skuldirnar hækkuðu samt Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Segir það forréttindi að vera með Man. United-pressuna á sér Portúgal vill fá enska unglingalandsliðsmanninn Vonast eftir stærra hlutverki Fylltu í eyðurnar: „Hann þarf að vinna deildina“ Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ „Ég trúi á sjálfan mig“ Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan „Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“ Þakkar opinskáum liðsfundi fyrir frammistöðu Arsenal á móti Tottenham FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu „Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ „Hann var farþegi í þessum leik“ Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Sjá meira