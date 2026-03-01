Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool

Það voru fjörugir leikir í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær en deginum lauk á 1-0 sigri Manchester City gegn Leeds sem þar með setti mikla pressu á Arsenal fyrir stórleik dagsins við Chelsea.
City er nú aðeins tveimur stigum á eftir Arsenal í titilbaráttunni, eftir að Antoine Semenyo tryggði liðinu sigur í gær í fjarveru Erlings Haaland.
Liverpool skoraði þrjú mörk í fyrri hálfleik gegn West Ham og vann að lokum 5-2 sigur. Liverpool jafnaði því Manchester United að stigum í 4.-5. sæti en United á leik til góða í dag við Crystal Palace.
Everton kom sér upp í 8. sæti deildarinnar með frábærum 3-2 útisigri gegn Newcastle.