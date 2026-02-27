Declan Rice fékk ekki samning hjá Chelsea þegar hann var táningur og varð að yfirgefa félagið. Hann sló hins vegar í gegn hjá West Ham, var seldur fyrir metfé til Arsenal og er nú í lykilhlutverki liðs sem gæti unnið fjóra titla á þessari leiktíð.
Í myndbandinu hér að neðan er fjallað um ferðalag Rice á toppinn en færa má fyrir því góð rök að hann sé heilsteyptasti og mögulega besti miðjumaður fótboltans í dag.
Rice og félagar drógu aðeins úr efasemdaröddum um síðustu helgi með frábærum 4-1 sigri í grannaslagnum við Tottenham, eftir tvö jafntefli í röð í ensku úrvalsdeildinni.
Þrátt fyrir velgengnina í vetur er liðið þó aðeins fimm stigum á undan Manchester City í titilbaráttunni og City á leik til góða. Þess vegna má ekkert út af bregða ætli Arsenal að verða Englandsmeistari í vor í fyrsta sinn frá árinu 2004.
Ljóst er að Rice verður áfram í lykilhlutverki en hans bíður stórleikur á sunnudaginn við Chelsea. Arsenal á svo leik við Brighton í næstu viku, bikarleik við Mansfield og svo meistaradeildareinvígi við Leverkusen en úrslitaleikurinn við City í deildabikarnum er ekki fyrr en 22. mars.
Eftir tímabilið bíður svo sjálft heimsmeistaramótið þar sem Rice verður í aðalhlutverki með enska landsliðinu sem byrjar á leik við Króatíu 17. júní.