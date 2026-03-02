Fjórir leikir fóru fram í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær og nú má sjá mörkin úr þessum leikjum inni á Vísi en Manchester United, Arsenal, Fulham og Brighton unnu öll 2-1 heimasigra.
Manchester United vann 2-1 endurkomusigur á Crystal Palace þar sem að Bruno Fernandes jafnaði metin úr vítaspyrnu og lagði svo upp sigurmark Benjamin Sesko sem skoraði með laglegum skalla. Maxence Lacroix hafði komið Palace í 1-0 á 4. mínútu en var svo rekinn af velli þegar hann gaf vítaspyrnu á 56. mínútu.
Varnarmennirnir William Saliba og Jurrien Timber tryggðu Arsenal 2-1 sigur á Chelsea með skallamörkum eftir hornspyrnur en mark Chelsea var sjálfsmark Piero Hincapié og kom líka eftir horn. Arsenal náði fimm stiga forskoti með þessum sigri.
Fulham vann 2-1 sigur á Tottenham sem hefur enn ekki unnið deildarleik á árinu 2026. Harry Wilson skoraði fyrra markið á 7. mínútu og lagði upp það síðara fyrir Alex Iwobi á 34. mínútu. Richarlison minnkaði muninn fyrir Tottenham í seinni hálfleik.
Diego Gomez og Danny Welbeck skoruðu mörk Brighton & Hove Albion í 2-1 sigri á Nottingham Forest en Morgan Gibbs-White jafnaði metin í millitíðinni. Öll mörkin komu á fyrstu fimmtán mínútum leiksins.