Hákon Rafn Valdimarsson fagnaði sigri með Brentford í sínum fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð. Allt það helsta úr leiknum má nú sjá á Vísi.
Hákon varð að sækja boltann þrívegis í netið en það kom ekki að sök því Brentford vann Burnley, 4-3.
Hann hugsar liðsfélaga sínum, Ítalanum Michael Kayode, eflaust þegjandi þörfina því Kayode setti boltann tvívegis framhjá Hákoni og í eigið mark.
Hákon gat sömuleiðis lítið gert við þriðja marki Burnley þegar Zian Flemming skoraði með skalla.
Í uppbótartíma var mikil dramatík því fyrst náði Mikkel Damsgaard að koma Brentford í 4-3 og svo virtist Ashley Barnes hafa jafnað metin en markið var að lokum dæmt af, eins og reyndar annað mark frá Flemming á 81. mínútu.
Hákon stóð í marki Brentford í fjarveru Caoimhin Kelleher sem var að verða pabbi.
Það voru fjörugir leikir í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gær en deginum lauk á 1-0 sigri Manchester City gegn Leeds sem þar með setti mikla pressu á Arsenal fyrir stórleik dagsins við Chelsea.