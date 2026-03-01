Enski boltinn

Sjáðu mörkin: Sam­herji Há­konar al­gjör klaufi og mikið drama í lokin

Sindri Sverrisson skrifar
Hakon Rafn Valdimarsson á hnjánum á Turf Moor í gær, þegar hann fékk langþráð tækifæri í ensku úrvalsdeildinni.
Hákon Rafn Valdimarsson fagnaði sigri með Brentford í sínum fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni á þessari leiktíð. Allt það helsta úr leiknum má nú sjá á Vísi.

Hákon varð að sækja boltann þrívegis í netið en það kom ekki að sök því Brentford vann Burnley, 4-3.

Klippa: Burnley - Brentford 3-4

Hann hugsar liðsfélaga sínum, Ítalanum Michael Kayode, eflaust þegjandi þörfina því Kayode setti boltann tvívegis framhjá Hákoni og í eigið mark.

Hákon gat sömuleiðis lítið gert við þriðja marki Burnley þegar Zian Flemming skoraði með skalla.

Í uppbótartíma var mikil dramatík því fyrst náði Mikkel Damsgaard að koma Brentford í 4-3 og svo virtist Ashley Barnes hafa jafnað metin en markið var að lokum dæmt af, eins og reyndar annað mark frá Flemming á 81. mínútu.

Hákon stóð í marki Brentford í fjarveru Caoimhin Kelleher sem var að verða pabbi.

