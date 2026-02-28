Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Sindri Sverrisson skrifar 28. febrúar 2026 13:50 Hákon Rafn Valdimarsson varði mark Brentford í deildabikarnum á dögunum, gegn Manchester City. Getty/Molly Darlington Landsliðsmarkvörðurinn Hákon Rafn Valdimarsson verður í marki Brentford í dag þegar liðið mætir Burnley í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Hákon spilar þar með sinn fyrsta leik í deildinni í vetur en hann kemur inn í liðið fyrir írska landsliðsmarkvörðinn Caoimhin Kelleher sem er ekki í hóp í dag því hann var að verða pabbi. Your Bees to face Burnley 🐝 pic.twitter.com/T671nzMB9m— Brentford FC (@BrentfordFC) February 28, 2026 Hákon spilaði síðast í bikarleik gegn Macclesfield þegar hann hélt hreinu í 1-0 sigri fyrir tveimur vikum. Hann lék sína fyrstu tvo leiki í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð, þar af annan sem varamaður, en hefur þurft að bíða á bekknum í deildarleikjunum í vetur. Leikur Brentford og Burnley hefst klukkan 15 og er sýndur á Sýn Sport 4. Leikurinn er einnig á meðal þeirra sem fylgst er með í Doc Zone á Sýn Sport sem hefst klukkan 14:40. Brentford er fyrir leik í 7. sæti með 40 stig, fimm stigum á eftir Liverpool og Chelsea. Uppfært klukkan 14.05: Keith Andrews, stjóri Brentford, hefur nú staðfest að Kelleher sé ekki með í dag þar sem að hann hafi verið að verða pabbi. Enski boltinn Mest lesið „Í síðustu viku sögðu þeir að ég væri versti leikmaður í heimi“ Fótbolti Sjáðu sigurkörfuna: „Elvar Friðriksson, ertu ekki að grínast“ Körfubolti „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Íslenski boltinn Utan vallar: Himnafaðirinn, Jordan og kvöldið hans Elvars Körfubolti „Sagði að ég væri lítill svo ég sagði honum að halda kjafti“ Sport Í öngum sínum eftir tapið á Íslandi: „Eitt neyðarlegasta tap í sögu þjóðarinnar“ Körfubolti Býður út Ólympíugallann sinn og áhuginn er gríðarlegur Sport Uppgjör: Ísland - Litáen 86-85 | Elvar tryggði sigurinn á ögurstundu Körfubolti Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Íslenski boltinn „Þetta var eins og Guð sjálfur væri mættur á völlinn“ Körfubolti Fleiri fréttir Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal Liverpool borgar hæstu launin í ensku úrvalsdeildinni Chelsea setti enskt met í taprekstri Botnliðið með óvæntan sigur á Aston Villa Algjört bull að gefa í skyn að starf Jürgens Klopp sé í hættu Molde kaupir ungan leikmann frá Liverpool Sparkað frá Chelsea en trónir nú á toppi tilverunnar Þeir mega eiga kokteilana, við drekkum alvöru pintur Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Man Utd skilaði hagnaði en skuldirnar hækkuðu samt Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Segir það forréttindi að vera með Man. United-pressuna á sér Portúgal vill fá enska unglingalandsliðsmanninn Vonast eftir stærra hlutverki Fylltu í eyðurnar: „Hann þarf að vinna deildina“ Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ „Ég trúi á sjálfan mig“ Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan „Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“ Þakkar opinskáum liðsfundi fyrir frammistöðu Arsenal á móti Tottenham FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu „Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ „Hann var farþegi í þessum leik“ Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Sjá meira