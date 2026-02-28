Enski boltinn

Hákon Rafn fær lang­þráð tæki­færi í dag

Sindri Sverrisson skrifar
Hákon Rafn Valdimarsson varði mark Brentford í deildabikarnum á dögunum, gegn Manchester City.
Hákon Rafn Valdimarsson varði mark Brentford í deildabikarnum á dögunum, gegn Manchester City. Getty/Molly Darlington

Landsliðsmarkvörðurinn Hákon Rafn Valdimarsson verður í marki Brentford í dag þegar liðið mætir Burnley í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.

Hákon spilar þar með sinn fyrsta leik í deildinni í vetur en hann kemur inn í liðið fyrir írska landsliðsmarkvörðinn Caoimhin Kelleher sem er ekki í hóp í dag því hann var að verða pabbi.

Hákon spilaði síðast í bikarleik gegn Macclesfield þegar hann hélt hreinu í 1-0 sigri fyrir tveimur vikum.

Hann lék sína fyrstu tvo leiki í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð, þar af annan sem varamaður, en hefur þurft að bíða á bekknum í deildarleikjunum í vetur.

Leikur Brentford og Burnley hefst klukkan 15 og er sýndur á Sýn Sport 4. Leikurinn er einnig á meðal þeirra sem fylgst er með í Doc Zone á Sýn Sport sem hefst klukkan 14:40.

Brentford er fyrir leik í 7. sæti með 40 stig, fimm stigum á eftir Liverpool og Chelsea.

Uppfært klukkan 14.05: Keith Andrews, stjóri Brentford, hefur nú staðfest að Kelleher sé ekki með í dag þar sem að hann hafi verið að verða pabbi.

