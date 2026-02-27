Hinn nítján ára gamli Trent Kone-Doherty hefur skrifað undir fjögurra ára samning við norska úrvalsdeildarfélagið Molde. Norður-Írinn kemur frá Liverpool þar sem hann hefur spilað tvo leiki með aðalliðinu.
Molde tilkynnir um samninginn við kantmanninn á vefsíðu sinni.
Kone-Doherty lék sinn fyrsta leik fyrir Liverpool í febrúar á síðasta ári. Þá kom hann inn á í bikarleik gegn Plymouth. Í október fékk hann mínútur af bekknum gegn Crystal Palace. Hann hafði verið hjá Liverpool síðan 2022.
„Þetta er fullkominn klúbbur fyrir mig. Mér líkar verkefnið sem mér var kynnt hér og ég er mjög spenntur fyrir því að byrja,“ sagði Kone-Doherty á vefsíðu Molde.
Íþróttastjórinn Ole Jakob Strandhagen er mjög ánægður með samninginn.
„Hann hefur fengið góða menntun hjá Liverpool og við erum mjög ánægð með að hann hafi valið Molde sem næsta skref í þróun sinni. Ferlið hefur verið gott og við þökkum Liverpool fyrir gott samningaandrúmsloft, þrátt fyrir að þeir hafi einnig haft mikinn áhuga á að halda Trent. Við hlökkum til að þróa sóknarhæfileika hans áfram á Aker Stadion og í Eliteserien,“ sagði Strandhagen.
The Times greinir frá því að Molde greiði um 9,6 milljónir norskra króna fyrir þennan 19 ára leikmann. Þá skrifar blaðið að Liverpool hafi tryggt sér bæði endurkaups- og endursöluákvæði.
View this post on Instagram A post shared by Molde Fotballklubb (@moldefotballklubb)
A post shared by Molde Fotballklubb (@moldefotballklubb)