Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd Sindri Sverrisson skrifar 25. febrúar 2026 15:15 Orðstír Andre Onana beið hnekki, svo vægt sé til orða tekið, á tíma hans hjá Manchester United. Hann er nú að láni hjá Trabzonspor í Tyrklandi. Getty/Gerrit van Keulen André Onana ætlar sér að verða aftur aðalmarkvörður Manchester United og reiknar með því að fá tækifæri til að tryggja sér stöðuna að nýju. Þetta fullyrðir breska blaðið The Guardian í dag en ljóst er að mikið þarf að breytast til þess að Onana taki stöðuna af Belganum Senne Lammens sem komið hefur vel inn í lið United. Onana var lánaður til Trabzonspor í Tyrklandi í september, eftir að hafa valdið slíkum vonbrigðum á Old Trafford að brugðið var á það ráð að kaupa Lammens frá Antwerpen fyrir 18 milljónir punda. Lánsdvölinni lýkur í maí og að óbreyttu mun Onana þá snúa aftur til United. Félagið keypti hann frá Inter sumarið 2023 fyrir 44,1 milljón punda og gerði samning sem gildir til ársins 2028. The Guardian bendir á að þó að Onana telji sig geta barist um aðalmarkvarðarstöðu United þá sé það erfitt vegna frammistöðu Lammens. Belginn er 23 ára, sex árum yngri en Onana, og hefur haldið markinu hreinu í fimm af 21 leik sínum í ensku úrvalsdeildinni. Hann þótti standa sig afar vel í 1-0 sigrinum gegn Everton á mánudagskvöld og var hrósað af Michael Carrick, tímabundnum aðalþjálfara United, eftir leik. „Maður vill hafa markvörð sem er áreiðanlegur, traustur, róar hlutina og útrýmir kaos í stað þess að skapa kaos,“ sagði Carrick. „Ég held að Senne sé þannig. Hann er stundum frekar þögull og látlaus en hann býr yfir mikilli hörku. Að stíga inn í þetta, það er stórt hlutverk – fyrir suma,“ sagði Carrick. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Íslandsmeistarinn gekk út á miðju móti og tekur sér pásu Sport Harmleikur á handboltaleik Handbolti Hefur bætt við sig fimm milljónum fylgjenda Sport Þurfti að fara í hjartaaðgerð eftir Ólympíuleikana Sport Orri borinn meiddur af æfingu landsliðsins Körfubolti Ætlar að sanna að hann sé bestur í Evrópu Sport Cristiano Ronaldo með áhrifamikla kveðju til Lindsey Vonn Sport Sigurður stefnir á La Liga innan fjögurra ára Fótbolti Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Enski boltinn Ein stærsta stjarna kvennafótboltans myndi ekki útiloka verkfall Fótbolti Fleiri fréttir Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Segir það forréttindi að vera með Man. United-pressuna á sér Portúgal vill fá enska unglingalandsliðsmanninn Vonast eftir stærra hlutverki Fylltu í eyðurnar: „Hann þarf að vinna deildina“ Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ „Ég trúi á sjálfan mig“ Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan „Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“ Þakkar opinskáum liðsfundi fyrir frammistöðu Arsenal á móti Tottenham FIFA vill að meiddir leikmenn verði utan vallar í eina mínútu „Sammála að þetta sé dýfa en þú þarft að gera þetta“ „Hann var farþegi í þessum leik“ Birtu rasískan viðbjóð sem beindist að fjórum leikmönnum Sjáðu tvennurnar, bakhrindinguna og dramað í lokin hjá Liverpool Arteta klár í baráttuna: „Tíu leikir í ensku úrvalsdeildinni eru maraþon“ Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Bournemouth nálgast Evrópusætin Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Segir að sænska ríkisstjórnin megi ekki verða eins og Spurs Sjá meira