Enski boltinn

Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd

Sindri Sverrisson skrifar
Orðstír Andre Onana beið hnekki, svo vægt sé til orða tekið, á tíma hans hjá Manchester United. Hann er nú að láni hjá Trabzonspor í Tyrklandi.
André Onana ætlar sér að verða aftur aðalmarkvörður Manchester United og reiknar með því að fá tækifæri til að tryggja sér stöðuna að nýju.

Þetta fullyrðir breska blaðið The Guardian í dag en ljóst er að mikið þarf að breytast til þess að Onana taki stöðuna af Belganum Senne Lammens sem komið hefur vel inn í lið United.

Onana var lánaður til Trabzonspor í Tyrklandi í september, eftir að hafa valdið slíkum vonbrigðum á Old Trafford að brugðið var á það ráð að kaupa Lammens frá Antwerpen fyrir 18 milljónir punda.

Lánsdvölinni lýkur í maí og að óbreyttu mun Onana þá snúa aftur til United. Félagið keypti hann frá Inter sumarið 2023 fyrir 44,1 milljón punda og gerði samning sem gildir til ársins 2028.

The Guardian bendir á að þó að Onana telji sig geta barist um aðalmarkvarðarstöðu United þá sé það erfitt vegna frammistöðu Lammens. Belginn er 23 ára, sex árum yngri en Onana, og hefur haldið markinu hreinu í fimm af 21 leik sínum í ensku úrvalsdeildinni. Hann þótti standa sig afar vel í 1-0 sigrinum gegn Everton á mánudagskvöld og var hrósað af Michael Carrick, tímabundnum aðalþjálfara United, eftir leik.

„Maður vill hafa markvörð sem er áreiðanlegur, traustur, róar hlutina og útrýmir kaos í stað þess að skapa kaos,“ sagði Carrick.

„Ég held að Senne sé þannig. Hann er stundum frekar þögull og látlaus en hann býr yfir mikilli hörku. Að stíga inn í þetta, það er stórt hlutverk – fyrir suma,“ sagði Carrick.

Enski boltinn Manchester United

