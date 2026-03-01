Fulham kom sér upp í 9. sæti ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag með 2-1 sigri gegn Tottenham. Brighton vann sömuleiðis 2-1 gegn Nottingham Forest.
Þetta var fjórða tap Tottenham í röð og liðið hefur nú tapað báðum leikjum sínum eftir að Thomas Frank var rekinn og Igor Tudor ráðinn.
Gengi Tottenham er það versta af öllum liðum deildarinnar á árinu 2026 og hefur liðið ekki unnið deildarleik síðan það vann Crystal Palace 28. desember. Liðið er fjórum stigum frá fallsæti, í 16. sæti, en enn með Nottingham Forest fyrir neðan sig því Forest tapaði í dag.
Harry Wilson og Alex Iwobi komu Fulham í 2-0 í fyrri hálfleik gegn Tottenham en markið frá Iwobi var sérlega glæsilegt; viðstöðulaust skot í stöng og inn. Richarlison minnkaði muninn um miðjan seinni hálfleik en það dugði ekki fyrir gestina.
Mörkin í sigri Brighton á Forest komu öll á fyrsta korterinu. Diego Gómez kom Brighton í 1-0 en Morgan Gibbs-White jafnaði metin á 13. mínútu. Danny Welbeck sá til þess að Brighton kæmist strax yfir að nýju og það reyndist á endanum sigurmarkið.
Brighton er því með 37 stig í 11. sæti en Forest situr eftir í 17. sæti með 27 stig, tveimur stigum á eftir Tottenham og tveimur á undan West Ham, nú þegar tíu umferðir eru eftir.