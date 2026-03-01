Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sindri Sverrisson skrifar 1. mars 2026 12:01 Pep Guardiola gat rætt við sína leikmenn stuttlega þegar hlé var gert á leiknum við Leeds í gær, svo menn gætu nærst. Getty/Robbie Jay Barratt Pep Guardiola, stjóri Manchester City, setti út á framkomu stuðningsmanna Leeds í 1-0 sigri City í gær. Þeir kölluðu ókvæðisorð að Guardiola og bauluðu á múslimska leikmenn City sem fengu pásu til að nærast í leiknum. Guardiola kippti sér reyndar ekkert upp við það að eitthvað væri kallað á hann og grínaðist með það á blaðamannafundinum eftir leik. Hann var hins vegar óánægður með framkomu þeirra stuðningsmanna sem bauluðu þegar hlé var gert á leiknum sem svo leikmenn gætu brotið föstu. Klippa: Guardiola um köllin og baulið Omar Marmoush, Rayan Aït-Nouri og Rayan Cherki eru allir Múslimar, sem og Abdukodir Khusanov sem var varamaður í gær. Þeir fasta því á meðan á Ramadan stendur, frá 17. febrúar til 19. mars í ár, og eiga á þeim tíma því að sleppa því að borða og drekka frá dagrenningu og fram að sólsetri. Þegar um kvöldleiki er að ræða eins og í gær gefur enska úrvalsdeildin því möguleika á að gera stutt hlé á leikjum svo að leikmenn geti fengið næringu. Þessu tóku hins vegar einhverjir stuðningsmanna Leeds illa og bauluðu á leikmennina. „Svona er heimurinn í dag, ekki satt? Við vitum jú öll hvað er að gerast aftur í heiminum í dag?“ sagði Guardiola á blaðamannafundinum í gær. „Sýnum trúarbrögðum virðingu. Sýnum fjölbreytileikanum virðingu. Um það snýst þetta. Svona eru reglurnar og við settum þær ekki. Það var enska úrvalsdeildin sem sagði að það mætti stoppa leiki í 1-2 mínútur þegar leikmenn eru að fasta. Svo já, svona er þetta. Þetta er miður,“ sagði Guardiola. Enski boltinn Mest lesið Sjáðu Loga Geirs hengja Frakkann og tryggja sér titil Sport „Ólíklegt“ að Íran fari á HM vegna árásarinnar Fótbolti Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool Enski boltinn Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Enski boltinn Í öngum sínum eftir tapið á Íslandi: „Eitt neyðarlegasta tap í sögu þjóðarinnar“ Körfubolti Tilþrif Elvars þau bestu í heimi á föstudaginn Körfubolti Tveir leikmenn KFUM meðal þeirra handteknu Fótbolti Sara og fjölskylda örugg en staðan hræðir Fótbolti „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Íslenski boltinn Utan vallar: Himnafaðirinn, Jordan og kvöldið hans Elvars Körfubolti Fleiri fréttir Harmar baulið á leikmenn sem fengu að brjóta föstu Sjáðu mörkin: Samherji Hákonar algjör klaufi og mikið drama í lokin Sjáðu Semenyo setja pressu á Arsenal og markasúpu Liverpool Semenyo hetjan og stutt í Arsenal Samherji skoraði tvö hjá Hákoni í hádramatískum slag Aldrei spurning á Anfield Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti Hákon Rafn fær langþráð tækifæri í dag Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal Liverpool borgar hæstu launin í ensku úrvalsdeildinni Chelsea setti enskt met í taprekstri Botnliðið með óvæntan sigur á Aston Villa Algjört bull að gefa í skyn að starf Jürgens Klopp sé í hættu Molde kaupir ungan leikmann frá Liverpool Sparkað frá Chelsea en trónir nú á toppi tilverunnar Þeir mega eiga kokteilana, við drekkum alvöru pintur Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Man Utd skilaði hagnaði en skuldirnar hækkuðu samt Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Segir það forréttindi að vera með Man. United-pressuna á sér Portúgal vill fá enska unglingalandsliðsmanninn Vonast eftir stærra hlutverki Fylltu í eyðurnar: „Hann þarf að vinna deildina“ Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig „Ég er himinlifandi með úrslitin og baráttuandann“ „Ég trúi á sjálfan mig“ Carrick er enn ósigraður og Sesko aftur hetjan „Allir sem halda að þeir geti falið sig á bak við lyklaborðið ættu að hugsa sig tvisvar um“ Sjá meira