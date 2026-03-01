Enski boltinn

Harmar baulið á leik­menn sem fengu að brjóta föstu

Sindri Sverrisson skrifar
Pep Guardiola gat rætt við sína leikmenn stuttlega þegar hlé var gert á leiknum við Leeds í gær, svo menn gætu nærst.
Pep Guardiola, stjóri Manchester City, setti út á framkomu stuðningsmanna Leeds í 1-0 sigri City í gær. Þeir kölluðu ókvæðisorð að Guardiola og bauluðu á múslimska leikmenn City sem fengu pásu til að nærast í leiknum.

Guardiola kippti sér reyndar ekkert upp við það að eitthvað væri kallað á hann og grínaðist með það á blaðamannafundinum eftir leik.

Hann var hins vegar óánægður með framkomu þeirra stuðningsmanna sem bauluðu þegar hlé var gert á leiknum sem svo leikmenn gætu brotið föstu.

Klippa: Guardiola um köllin og baulið

Omar Marmoush, Rayan Aït-Nouri og Rayan Cherki eru allir Múslimar, sem og Abdukodir Khusanov sem var varamaður í gær. 

Þeir fasta því á meðan á Ramadan stendur, frá 17. febrúar til 19. mars í ár, og eiga á þeim tíma því að sleppa því að borða og drekka frá dagrenningu og fram að sólsetri.

Þegar um kvöldleiki er að ræða eins og í gær gefur enska úrvalsdeildin því möguleika á að gera stutt hlé á leikjum svo að leikmenn geti fengið næringu. Þessu tóku hins vegar einhverjir stuðningsmanna Leeds illa og bauluðu á leikmennina.

„Svona er heimurinn í dag, ekki satt? Við vitum jú öll hvað er að gerast aftur í heiminum í dag?“ sagði Guardiola á blaðamannafundinum í gær.

„Sýnum trúarbrögðum virðingu. Sýnum fjölbreytileikanum virðingu. Um það snýst þetta. Svona eru reglurnar og við settum þær ekki. Það var enska úrvalsdeildin sem sagði að það mætti stoppa leiki í 1-2 mínútur þegar leikmenn eru að fasta. 

Svo já, svona er þetta. Þetta er miður,“ sagði Guardiola.

