Aldrei spurning á Anfield

Liverpool vann 5-2 sigur á West Ham United í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Anfield. Liðið vinnur þar með þriðja sigurinn í deildinni í röð.
Liverpool hafði unnið tvo leiki í röð fyrir heimsókn West Ham á Anfield í dag en liðið þó allt annað en sannfærandi, þá sér í lagi gegn Nottingham Forest síðustu helgi.
West Ham sat í fallsæti en hafði fengið fimm stig úr þremur leikjum fyrir leik dagsins. Það varð snemma ljóst að fyrsta tapið síðan í janúar kæmi hjá Hömrunum í dag.
Hugo Ekitiké kom Liverpool í forystu eftir aðeins fimm mínútna leik
Um miðjan fyrri hálfleik skallaði Virgil van Dijk hornspyrnu Dominiks Szoboszlai í markið til að tvöfalda forystu rauða hersins.
Bæði lið fengu sín færi eftir það en Liverpool áfram með yfirhöndina. Alexis Mac Allister skoraði þriðja markið með fínu skoti á lofti eftir sendingu frá Ekitiké í kjölfar hornspyrnu. Staðan var 3-0 fyrir heimamenn í hléi.
Rétt rúmar þrjár mínútur voru liðnar á síðari hálfleik þegar Tékkinn trausti Tomas Soucek var aleinn og yfirgefinn í teignum og stýrði fastri fyrirgjöf El Hadji Diouf í markið af stuttu færi.
Cody Gakpo hefur sætt gagnrýni á leiktíðinni en honum tókst að skora fjórða markið eftir 70 mínútna leik þar sem gestirnir sýndu heldur veiklulegan varnarleik. Gakpo hafði farið með dauðafæri um stundarfjórðungi fyrr og var létt að sjá boltann í netinu.
Argentínski framherjinn Taty Castellanos minnkaði muninn eftir hornspyrnu skömmu síðar, hans þriðja mark eftir skiptin til Lundúna í janúar.
Liverpool komst þremur mörkum yfir á ný þegar Axel Disasi setti fyrirgjöf Jeremie Frimpong í eigið net. Liverpool vann því 5-2 sigur.
Liverpool jafnar með sigrinum Manchester United að stigum í 4.-5. sæti deildarinnar en United á leik við Crystal Palace á morgun. Chelsea er þremur stigum á eftir þeim tveimur í sjötta sæti og mætir Arsenal á morgun.
West Ham er sem fyrr í 18. sæti, efsta fallsætinu, með 25 stig, tveimur á eftir Nottingham Forest sem mætir Brighton á morgun.