Semenyo hetjan og stutt í Arsenal

Antoine Semenyo var hetja Manchester City í naumum 1-0 útisigri á Leeds United á Elland Road í ensku úrvalsdeildinni síðdegis.
City var án Erling Haaland sem missti af leik dagsins vegna meiðsla. Semenyo og Omar Marmoush leiddu þess í stað línu City-liðs sem var í tómu brasi framan af leik.
Leedsarar voru miklu hættulegri aðilinn og í raun magnað að liðið hafi ekki komist yfir í fyrri hálfleik. Þetta City-lið er gjarnt á að refsa og það gerði Semenyo með marki í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
Það reyndist eina mark leiksins og Manchester City með 59 stig í öðru sæti deildarinnar, tveimur á eftir toppliði Arsenal sem mætir Chelsea á morgun.
Leeds er með 31 stig í 15. sæti, sex stigum frá fallsæti.