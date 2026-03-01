Arsenal vann hornspyrnukonsert

Arsenal bætti stöðu sína á toppi ensku úrvalsdeildarinnar með 2-1 sigri á Chelsea á Emirates-vellinum síðdegis. Öll þrjú mörk dagsins komu eftir hornspyrnur.
Leikurinn var tíðindalítill framan af þar sem liðin þreifuðu fyrir sér og voru þétt fyrir varnarlega.
Arsenal komst yfir eftir hornspyrnu um miðjan fyrri hálfleik þegar Gabriel Magalhaes skallaði boltann á félaga sinn William Saliba sem kom honum í netið.
Chelsea tókst að jafna eftir hornspyrnu í blálok fyrri hálfleiks þegar Piero Hincapié skallaði boltann í eigið net eftir spyrnu Reece James.
Chelsea var hættulegri aðilinn framan af síðari hálfleik en svo fékk Arsenal hornspyrnu og Emirates-völlurinn fagnaði. Það var ekki að ástæðulausu.
Spyrna Declans Rice fann höfuð Jurrien Timber sem skallaði boltann í netið. Það mark dugði fyrir 2-1 sigri.
Chelsea var manni færri síðustu 20 mínúturnar eftir að Pedro Neto fékk að líta sitt seinna gula spjald fyrir illa ígrundaða tæklingu á Gabriel Martinelli.
Þrátt fyrir liðsmuninn ógnaði Chelsea marki undir lokin en David Raya stóð vaktina vel milli stanganna hjá Arsenal.
Sigurinn er Arsenal mikilvægur í toppbaráttunni og er liðið með fimm stiga forskot á Manchester City á toppnum. City á hins vegar leik inni.
Chelsea situr eftir í sjötta sæti með 45 stig, þremur á eftir Liverpool sem er sæti ofar.