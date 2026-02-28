Segir stjörnuleikmanni sínum að hætta að hugsa um Arsenal Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. febrúar 2026 12:18 Anthony Gordon hefur lengi verið orðaður við eitt af stærstu klúbbunum í Englandi og nú er það Arsenal. Getty/Molly Darlington Eddie Howe, stjóri Newcastle, hefur hvatt framherjann Anthony Gordon til að láta vangaveltur um hugsanleg félagaskipti til Arsenal í sumar ekki trufla sig. Í frétt á föstudagsmorgun var gefið í skyn að hinn 25 ára gamli leikmaður, sem skoraði fjögur mörk í fyrri umspilsleik Meistaradeildarinnar gegn Qarabag í síðustu viku, yrði skotmark toppliðs Arsenal. Missti Isak síðasta sumar Howe, sem er enn að takast á við eftirmála þess að Alexander Isak fór til Liverpool síðasta sumar, gæti vel verið án þess að sú saga endurtaki sig, en viðurkennir að hann geti lítið gert til að koma í veg fyrir það. "There is no time for distractions"Eddie Howe responds to Anthony Gordon being linked with a move to Arsenal 👀 pic.twitter.com/QtKKqe0ERK— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 27, 2026 Howe, en lið hans mætir Everton, fyrrverandi félagi Gordon, í ensku úrvalsdeildinni á laugardag, sagði: „Ég er ekki viss um að ég geti gert mikið í því. Ég hef ekki séð fréttina, svo þetta eru nýjar fréttir fyrir mér,“ sagði Howe. Við erum á miðju tímabili „En við erum á miðju tímabili, við erum í miðjum einhverjum stærstu leikjum ferils hans og hver veit hvað gerist með hann á alþjóðavettvangi í sumar líka? Hann hefur ekki tíma til að líta til hægri eða vinstri, hann verður að einbeita sér að fullu að því sem er fram undan og næsta leik og reyna að vera eins góður og hann getur,“ sagði Howe. Gordon, sem fyrr í þessum mánuði vísaði á bug orðrómi um að hann væri á förum frá félagi þar sem hann skrifaði undir nýjan „langtímasamning“ í október 2024, mun vonast til að halda áfram góðu gengi sínu til að tryggja sér sæti í enska landsliðshópi Thomas Tuchel fyrir heimsmeistaramótið í sumar og Howe er vongóður um að hann láti ekki stöðugar umræður um framtíð sína slá sig út af laginu. Aðeins ef hann les það Aðspurður hvort hann óttaðist að leikmaðurinn gæti látið það gerast sagði hinn 48 ára gamli stjóri: „Aðeins ef hann les það, býst ég við. Á þessum tímum er alltaf orðrómur og vangaveltur. Ég sé sennilega ekki 90% af því en ég er viss um að leikmennirnir sjá líklega meira en ég en ég held að þetta fylgi því að vera toppleikmaður og spila á þessu stigi að það verða vangaveltur,“ sagði Howe. „Ég held að maður verði bara að ýta því úr huganum og einbeita sér að fótboltanum því eins og við vitum með leikjaniðurröðun okkar, þá eru svo margir leikir að það er enginn tími fyrir truflanir. Við verðum að vera fullkomlega einbeittir á hvern leik,“ sagði Howe. Margir leikmenn orðaðir við brottför Þegar Howe og leikmenn hans biðu eftir að fá að vita hverjir andstæðingar þeirra yrðu í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar – sem síðar var staðfest að væri Barcelona – var hann spurður hvers vegna hann teldi að svo margir leikmenn hans hefðu verið orðaðir við brottför frá St James' Park undanfarna mánuði, en Tino Livramento, Lewis Hall, Malick Thiaw, Sandro Tonali og Nick Woltemade auk Gordon hafa verið í sviðsljósinu. Hann sagði: „Þú segir mér það. Það er þinn bransi sem býr til þessar sögur. Ég held að það skipti í raun engu máli. Það er hvernig leikmennirnir taka því. Ef leikmennirnir meðtaka það og það hefur áhrif á þá, þá er það auðvitað neikvætt. En ég held að leikmenn okkar séu nógu harðgerir til að hunsa það,“ sagði Howe. 