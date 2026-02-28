Evanilson kom í veg fyrir sætaskipti

Bournemouth og Sunderland gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni og er bilið á milli liðanna því áfram tvö stig, í þéttum pakka um miðja deild.
Eliezer Mayenda kom gestunum frá Sunderland yfir eftir korters leik, þegar hann skoraði af mjög stuttu færi eftir að skot Habib Diarra var varið.
Evanilson kom inn á sem varamaður í upphafi seinni hálfleiks og það var hann sem náði að jafna metin fyrir Bournemouth, með skalla af fjærstöng eftir fyrirgjöf frá vinstri. Það tók reyndar drjúgan tíma að staðfesta markið vegna gruns um að Evanilson hefði fengið boltann í höndina.
Brasilíumaðurinn varð svo að fara meiddur af velli þegar fimm mínútur voru eftir.
Fleiri mörk voru ekki skoruð og er Bournemouth því áfram í 8. sæti, nú með 39 stig eftir 28 leiki, stigi á eftir Hákoni Rafni Valdimarssyni og félögum í Brentford sem mæta Burnley núna klukkan 15.
Sunderland er í 11. sæti með 37 stig, jafnt Everton og Fulham sem eiga núna leik til góða.