Red Bull vísaði á bug fréttaflutningi þess efnis að starf Jürgens Klopp gæti verið í hættu eftir aðeins rúmt ár í starfi.
Red Bull segir að fyrrverandi knattspyrnustjóri Liverpool muni halda áfram sem yfirmaður alþjóðlegra knattspyrnumála hjá drykkjarvörufyrirtækinu.
Háttsettur stjórnandi kallaði þetta allt „bull“ á fimmtudag.
Klopp hefur haft yfirumsjón með neti knattspyrnufélaga Red Bull, svo sem Leipzig, Salzburg og New York Red Bulls, frá því í janúar 2025.
Dagblaðið Salzburger Nachrichten, í heimalandi Red Bull, Austurríki, greindi frá því á miðvikudag að framtíð Klopps væri ekki lengur örugg vegna þess sem blaðið kallaði skort á framþróun hjá félögunum síðan hann tók við.
„Þetta er algjört bull og með öllu tilhæfulaust. Þvert á móti erum við afar ánægð með störf Jürgens Klopp,“ sagði Oliver Mintzlaff, framkvæmdastjóri fyrirtækjaverkefna og fjárfestinga Red Bull, í yfirlýsingu.
Mintzlaff bætti við að Klopp væri „í stöðugu sambandi“ við þjálfara og yfirmenn íþróttamála innan Red Bull-netsins. „Við erum sannfærð um að hann sé rétti maðurinn í þetta starf. Þangað beinum við allri okkar athygli og orku,“ sagði Mintzlaff.
Þegar tilkynnt var um starf Klopps hjá Red Bull árið 2024 sagðist hann ekki sjá sjálfan sig snúa aftur til þjálfunar „að svo stöddu“ og að hann liti á hlutverk sitt fyrst og fremst sem ráðgjafa fyrir þjálfara hjá hinum ýmsu félögum sem Red Bull styður um allan heim.
Sum félaganna áttu þegar í erfiðleikum þegar Klopp tók við og hefur orðið að hluta til viðsnúningur síðan þá.
Leipzig missti alveg af Evrópusæti eftir að hafa endað í sjöunda sæti þýsku Bundesligunnar tímabilið 2024–25 og er nú í fimmta sæti undir stjórn þjálfarans Ole Werner, sem var ráðinn fyrir tímabilið.
Salzburg gekk misjafnlega á heimsmeistaramóti félagsliða á síðasta ári en var nú í forystu í austurrísku deildinni eftir að hafa misst af síðustu tveimur titlum. Í Major League Soccer missti Red Bulls af úrslitakeppninni árið 2025 eftir að hafa komist í úrslitakeppnina 15 sinnum í röð.