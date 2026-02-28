Hákon Rafn Valdimarsson stóð í marki Brentford í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag, í fyrsta sinn í vetur, og fagnaði 4-3 sigri gegn Burnley. Hann gat lítið gert við mistökum samherja síns sem setti boltann tvisvar í eigið mark. Everton vann frábæran útisigur gegn Newcastle.
Hákon hefur varið mark Brentford í bikarleikjum í vetur en fékk nú fyrsta deildarleik sinn í vetur, vegna þess að Caoimhin Kelleher var upptekinn á fæðingardeildinni.
🇮🇸 The Iceman ready to go@IndeedUK | #BURBRE pic.twitter.com/N2C8FzQEPs— Brentford FC (@BrentfordFC) February 28, 2026
Lífið lék við Hákon og félaga framan af leiknum við Burnley því þeir komust í 3-0 á fyrstu 34 mínútunum, með mörkum frá Mikkel Damsgaard, Igor Thiago og Kevin Schade.
En þá var komið að miklum mistökum Michael Kayode, varnarmanns Brentford. Hann skoraði afar klaufalegt sjálfsmark rétt fyrir hálfleik og boltinn fór svo aftur af honum í markið í upphafi seinni hálfleiks, þó markið væri skráð á Jadion Anthony.
Zian Flemming skoraði svo gott skallamark eftir frábæra fyrirgjöf Hannibal Mejbri á 60. mínútu og jafnaði metin. Hollendingurinn skoraði reyndar aftur á 80. mínútu en markið var á endanum dæmt af vegna afar naumrar rangstöðu.
Þess í stað skoraði hinn danski Damsgaard sigurmark fyrir Brentford, á þriðju mínútu uppbótartíma, með skoti úr teignum.
Burnley virtist reyndar hafa jafnað á síðustu sekúndum leiksins, þegar hinn 36 ára Ashley Barnes þrumaði í netið, en markið var á endanum, eftir ansi tímafreka skoðun, dæmt af vegna hendi.
Brentford er því með 43 stig í 7. sæti, aðeins tveimur stigum á eftir Chelsea sem á leikinn við Arsenal á morgun til góða. Burnley er áfram næstneðst, með aðeins 19 stig.
Everton kom sér svo í 8. sæti, stigi á eftir Brentford, með frábærum 3-2 útisigri gegn Newcastle.
Jarrad Branthwaite skoraði fyrsta markið eftir hornspyrnu en Jacob Ramsey jafnaði metin á 32. mínútu. Beto kom Everton hins vegar yfir að nýju strax í kjölfarið og gestirnir voru enn yfir þegar tæpar tíu mínútur voru eftir.
Þá skoraði Jacob Murphy hins vegar með föstu, viðstöðulausu skoti, sem reyndar fór af varnarmanni í netið, en aftur svaraði Everton með marki strax í kjölfarið þegar Thierno Barry rann á boltann eftir sendingu Kiernan Dewsbury-Hall og skoraði eiginlega með afturendanum.